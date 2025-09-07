КотировкиРазделы
ENB: Enbridge Inc

48.90 USD 0.18 (0.37%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ENB за сегодня изменился на -0.37%. При этом минимальная цена на торгах достигала 48.86, а максимальная — 49.20.

Следите за динамикой Enbridge Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
48.86 49.20
Годовой диапазон
39.74 49.20
Предыдущее закрытие
49.08
Open
49.14
Bid
48.90
Ask
49.20
Low
48.86
High
49.20
Объем
3.617 K
Дневное изменение
-0.37%
Месячное изменение
1.85%
6-месячное изменение
10.36%
Годовое изменение
20.15%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.