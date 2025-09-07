Валюты / ENB
ENB: Enbridge Inc
48.90 USD 0.18 (0.37%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ENB за сегодня изменился на -0.37%. При этом минимальная цена на торгах достигала 48.86, а максимальная — 49.20.
Следите за динамикой Enbridge Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ENB
Дневной диапазон
48.86 49.20
Годовой диапазон
39.74 49.20
- Предыдущее закрытие
- 49.08
- Open
- 49.14
- Bid
- 48.90
- Ask
- 49.20
- Low
- 48.86
- High
- 49.20
- Объем
- 3.617 K
- Дневное изменение
- -0.37%
- Месячное изменение
- 1.85%
- 6-месячное изменение
- 10.36%
- Годовое изменение
- 20.15%
