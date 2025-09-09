KurseKategorien
ENB: Enbridge Inc
ENB: Enbridge Inc

49.12 USD 0.03 (0.06%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ENB hat sich für heute um 0.06% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 48.68 bis zu einem Hoch von 49.21 gehandelt.

Verfolgen Sie die Enbridge Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
48.68 49.21
Jahresspanne
39.74 49.35
Vorheriger Schlusskurs
49.09
Eröffnung
49.00
Bid
49.12
Ask
49.42
Tief
48.68
Hoch
49.21
Volumen
3.417 K
Tagesänderung
0.06%
Monatsänderung
2.31%
6-Monatsänderung
10.86%
Jahresänderung
20.69%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K