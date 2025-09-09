Währungen / ENB
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
ENB: Enbridge Inc
49.12 USD 0.03 (0.06%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ENB hat sich für heute um 0.06% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 48.68 bis zu einem Hoch von 49.21 gehandelt.
Verfolgen Sie die Enbridge Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ENB News
- Enterprise Products: An Inflation-Protected Bargain for Income Seekers?
- Investors Heavily Search Enbridge Inc (ENB): Here is What You Need to Know
- Dividend Harvesting Portfolio Week 237: $23,700 Allocated $2,573.68 In Projected Dividends
- ENB's 3-Decade of Consecutive Dividend Hike: Will the Trend Continue?
- Chevron & Israel Announce Launch of New Gas Pipeline Project to Egypt
- Zwei Dividendenaktien, die deine Rente aufpolstern können
- Enbridge: High Debt, But A Strong Growth Story For Years Ahead (ENB)
- Shell's LNG Canada Expansion Accelerates Under Carney's Priority List
- EPD's Balance Sheet Sets it Apart in the Midstream Space: Here's Why
- The Paradigm Shift No Investor Can Ignore
- Targa Resources: The Growth Story Isn't Over (NYSE:TRGP)
- Searching For A Retirement Income Powerhouse? Energy Transfer Is My Answer (NYSE:ET)
- Forget Enbridge: Here’s Why TC Energy Is The Better Choice Today (NYSE:ENB) (NYSE:TRP)
- The Smartest Dividend Stocks to Buy With $2,000 Right Now
- Aerospace Stock Among Names Hitting New Highs
- 12 Undercovered Stocks: Energy Transfer, Vertical Aerospace, QuantumScape And More
- Enterprise Products' $6B Capital Projects Secure Incremental Cash Flows
- Sizing Up The Next Wave Of U.S. LNG Export Projects
- The PPI Plot Twist: What It Means For High-Yield Investors
- 2 Recession-Resistant Energy Stocks to Consider in 2025
- Is Enterprise Products on a Strong Footing to Keep Rewarding Unitholders?
- President Lula Urges Ibama to Approve Petrobras' Amazon Basin Drilling
- Equinor Extends Contract for Two DOF Platform Supply Vessels
- BP Signs Egypt Deal to Drill Five Mediterranean Gas Wells
Tagesspanne
48.68 49.21
Jahresspanne
39.74 49.35
- Vorheriger Schlusskurs
- 49.09
- Eröffnung
- 49.00
- Bid
- 49.12
- Ask
- 49.42
- Tief
- 48.68
- Hoch
- 49.21
- Volumen
- 3.417 K
- Tagesänderung
- 0.06%
- Monatsänderung
- 2.31%
- 6-Monatsänderung
- 10.86%
- Jahresänderung
- 20.69%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K