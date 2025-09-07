货币 / ENB
ENB: Enbridge Inc
48.90 USD 0.18 (0.37%)
版块: 能源 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ENB汇率已更改-0.37%。当日，交易品种以低点48.86和高点49.20进行交易。
关注Enbridge Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
48.86 49.20
年范围
39.74 49.20
- 前一天收盘价
- 49.08
- 开盘价
- 49.14
- 卖价
- 48.90
- 买价
- 49.20
- 最低价
- 48.86
- 最高价
- 49.20
- 交易量
- 3.617 K
- 日变化
- -0.37%
- 月变化
- 1.85%
- 6个月变化
- 10.36%
- 年变化
- 20.15%
