FiyatlarBölümler
Dövizler / ENB
Geri dön - Hisse senetleri

ENB: Enbridge Inc

49.48 USD 0.36 (0.73%)
Sektör: Enerji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ENB fiyatı bugün 0.73% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 49.03 ve Yüksek fiyatı olarak 49.55 aralığında işlem gördü.

Enbridge Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ENB haberleri

Günlük aralık
49.03 49.55
Yıllık aralık
39.74 49.55
Önceki kapanış
49.12
Açılış
49.42
Satış
49.48
Alış
49.78
Düşük
49.03
Yüksek
49.55
Hacim
3.577 K
Günlük değişim
0.73%
Aylık değişim
3.06%
6 aylık değişim
11.67%
Yıllık değişim
21.57%
21 Eylül, Pazar