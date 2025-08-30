КотировкиРазделы
Валюты / DIV
Назад в Рынок акций США

DIV: Global X Super Dividend ETF

17.51 USD 0.04 (0.23%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DIV за сегодня изменился на -0.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.50, а максимальная — 17.55.

Следите за динамикой Global X Super Dividend ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости DIV

Дневной диапазон
17.50 17.55
Годовой диапазон
16.19 19.38
Предыдущее закрытие
17.55
Open
17.55
Bid
17.51
Ask
17.81
Low
17.50
High
17.55
Объем
37
Дневное изменение
-0.23%
Месячное изменение
-2.51%
6-месячное изменение
-6.66%
Годовое изменение
-5.86%
22 сентября, понедельник
13:45
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.