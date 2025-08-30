通貨 / DIV
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
DIV: Global X Super Dividend ETF
17.51 USD 0.04 (0.23%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
DIVの今日の為替レートは、-0.23%変化しました。日中、通貨は1あたり17.50の安値と17.55の高値で取引されました。
Global X Super Dividend ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DIV News
- Is Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) a Strong ETF Right Now?
- S&P 500 Earnings: Pay Attention To Asset Classes That Haven’t Worked In The Last 15 Years
- Weekly Outlook - PMI And PCE In Spotlight As US Dollar Remains Sensitive To US Labor Data
- Equities Supported By Improvement In Business Cycle Indicators
- S&P 500 Snapshot: Index Finishes The Week At Record High
- Record Share Of EPS Increases This Quarter, But Are Economic Cracks Forming?
- Inflection Points: No Reservations, Just Valuations
- Important Considerations For Those Interested In The Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV)
- S&P 2025 Target Raised To 7,000 On AI Momentum And Fed Clarity
- U.S. Indices Surge With Nasdaq And S&P 500 Leading Before FOMC Rate Decision
- DIV: A Textbook Case Of Yield Trap (NYSEARCA:DIV)
- S&P 500 Snapshot: 4-Day Win Streak Snapped
- 2026 Expected S&P 500 EPS Hasn’t Wavered Much From Expected 14% Growth Rate
- The Life Of A Fed Chair
- What Should You Expect During A Bull Market For Stocks?
- The S&P 500, Dow And Nasdaq Since 2000 Highs As Of August 2025
- Up And Away? Tracking Equity Markets After Record Highs
- Chart Of The Day: Should You Worry About This September?
- Keeping Cool In Volatile Markets: The Upside Of Defensive Equity Strategies
- Troubled Times Haven’t Worried Stocks
- Fall Volatility Favors Gold
- S&P 500 Snapshot: Inflation Worries Snap 3-Week Win Streak
- How Much Riskier Is The Russell 2000 Vs. The S&P 500?
- U.S. ETF Growth Easily Outpaces Market Gains Since 2020
1日のレンジ
17.50 17.55
1年のレンジ
16.19 19.38
- 以前の終値
- 17.55
- 始値
- 17.55
- 買値
- 17.51
- 買値
- 17.81
- 安値
- 17.50
- 高値
- 17.55
- 出来高
- 37
- 1日の変化
- -0.23%
- 1ヶ月の変化
- -2.51%
- 6ヶ月の変化
- -6.66%
- 1年の変化
- -5.86%