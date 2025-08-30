报价部分
货币 / DIV
DIV: Global X Super Dividend ETF

17.51 USD 0.04 (0.23%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日DIV汇率已更改-0.23%。当日，交易品种以低点17.50和高点17.55进行交易。

关注Global X Super Dividend ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

DIV新闻

日范围
17.50 17.55
年范围
16.19 19.38
前一天收盘价
17.55
开盘价
17.55
卖价
17.51
买价
17.81
最低价
17.50
最高价
17.55
交易量
37
日变化
-0.23%
月变化
-2.51%
6个月变化
-6.66%
年变化
-5.86%
22 九月, 星期一
13:45
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值