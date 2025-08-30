货币 / DIV
DIV: Global X Super Dividend ETF
17.51 USD 0.04 (0.23%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日DIV汇率已更改-0.23%。当日，交易品种以低点17.50和高点17.55进行交易。
关注Global X Super Dividend ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DIV新闻
- Is Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV) a Strong ETF Right Now?
- S&P 500 Earnings: Pay Attention To Asset Classes That Haven’t Worked In The Last 15 Years
- Weekly Outlook - PMI And PCE In Spotlight As US Dollar Remains Sensitive To US Labor Data
- Equities Supported By Improvement In Business Cycle Indicators
- S&P 500 Snapshot: Index Finishes The Week At Record High
- Record Share Of EPS Increases This Quarter, But Are Economic Cracks Forming?
- Inflection Points: No Reservations, Just Valuations
- Important Considerations For Those Interested In The Global X SuperDividend U.S. ETF (DIV)
- S&P 2025 Target Raised To 7,000 On AI Momentum And Fed Clarity
- U.S. Indices Surge With Nasdaq And S&P 500 Leading Before FOMC Rate Decision
- DIV: A Textbook Case Of Yield Trap (NYSEARCA:DIV)
- S&P 500 Snapshot: 4-Day Win Streak Snapped
- 2026 Expected S&P 500 EPS Hasn’t Wavered Much From Expected 14% Growth Rate
- The Life Of A Fed Chair
- What Should You Expect During A Bull Market For Stocks?
- The S&P 500, Dow And Nasdaq Since 2000 Highs As Of August 2025
- Up And Away? Tracking Equity Markets After Record Highs
- Chart Of The Day: Should You Worry About This September?
- Keeping Cool In Volatile Markets: The Upside Of Defensive Equity Strategies
- Troubled Times Haven’t Worried Stocks
- Fall Volatility Favors Gold
- S&P 500 Snapshot: Inflation Worries Snap 3-Week Win Streak
- How Much Riskier Is The Russell 2000 Vs. The S&P 500?
- U.S. ETF Growth Easily Outpaces Market Gains Since 2020
日范围
17.50 17.55
年范围
16.19 19.38
- 前一天收盘价
- 17.55
- 开盘价
- 17.55
- 卖价
- 17.51
- 买价
- 17.81
- 最低价
- 17.50
- 最高价
- 17.55
- 交易量
- 37
- 日变化
- -0.23%
- 月变化
- -2.51%
- 6个月变化
- -6.66%
- 年变化
- -5.86%