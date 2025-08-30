시세섹션
통화 / DIV
DIV: Global X Super Dividend ETF

17.50 USD 0.05 (0.28%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

DIV 환율이 오늘 -0.28%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 17.48이고 고가는 17.55이었습니다.

Global X Super Dividend ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

일일 변동 비율
17.48 17.55
년간 변동
16.19 19.38
이전 종가
17.55
시가
17.55
Bid
17.50
Ask
17.80
저가
17.48
고가
17.55
볼륨
106
일일 변동
-0.28%
월 변동
-2.56%
6개월 변동
-6.72%
년간 변동율
-5.91%
22 9월, 월요일
13:45
USD
윌리엄스 FOMC 위원 연설
활동
예측값
