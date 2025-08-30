FiyatlarBölümler
Dövizler / DIV
Geri dön - Hisse senetleri

DIV: Global X Super Dividend ETF

17.53 USD 0.02 (0.11%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

DIV fiyatı bugün -0.11% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 17.48 ve Yüksek fiyatı olarak 17.56 aralığında işlem gördü.

Global X Super Dividend ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DIV haberleri

Günlük aralık
17.48 17.56
Yıllık aralık
16.19 19.38
Önceki kapanış
17.55
Açılış
17.55
Satış
17.53
Alış
17.83
Düşük
17.48
Yüksek
17.56
Hacim
194
Günlük değişim
-0.11%
Aylık değişim
-2.39%
6 aylık değişim
-6.56%
Yıllık değişim
-5.75%
23 Eylül, Salı
12:30
USD
Cari Hesap
Açıklanan
Beklenti
$​-406.051 B
Önceki
$​-450.170 B
13:00
USD
Fed Başkanı Bowman'ın Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
14:00
USD
Mevcut Konut Satışları
Açıklanan
Beklenti
4.04 M
Önceki
4.01 M
14:00
USD
Mevcut Konut Satışları (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
-2.0%
Önceki
2.0%
16:35
USD
Fed Başkanı Powell Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
17:00
USD
2 Yıllık Tahvil İhalesi
Açıklanan
Beklenti
Önceki
3.641%