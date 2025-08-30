Währungen / DIV
DIV: Global X Super Dividend ETF
17.50 USD 0.05 (0.28%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DIV hat sich für heute um -0.28% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 17.48 bis zu einem Hoch von 17.55 gehandelt.
Verfolgen Sie die Global X Super Dividend ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
DIV News
Tagesspanne
17.48 17.55
Jahresspanne
16.19 19.38
- Vorheriger Schlusskurs
- 17.55
- Eröffnung
- 17.55
- Bid
- 17.50
- Ask
- 17.80
- Tief
- 17.48
- Hoch
- 17.55
- Volumen
- 106
- Tagesänderung
- -0.28%
- Monatsänderung
- -2.56%
- 6-Monatsänderung
- -6.72%
- Jahresänderung
- -5.91%