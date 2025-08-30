KurseKategorien
Währungen / DIV
Zurück zum Aktien

DIV: Global X Super Dividend ETF

17.50 USD 0.05 (0.28%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von DIV hat sich für heute um -0.28% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 17.48 bis zu einem Hoch von 17.55 gehandelt.

Verfolgen Sie die Global X Super Dividend ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DIV News

Tagesspanne
17.48 17.55
Jahresspanne
16.19 19.38
Vorheriger Schlusskurs
17.55
Eröffnung
17.55
Bid
17.50
Ask
17.80
Tief
17.48
Hoch
17.55
Volumen
106
Tagesänderung
-0.28%
Monatsänderung
-2.56%
6-Monatsänderung
-6.72%
Jahresänderung
-5.91%
22 September, Montag
13:45
USD
FOMC Mitglied Williams spricht
Akt
Erw
Vorh