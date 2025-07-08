Валюты / CZFS
CZFS: Citizens Financial Services Inc
62.47 USD 0.43 (0.68%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CZFS за сегодня изменился на -0.68%. При этом минимальная цена на торгах достигала 59.00, а максимальная — 62.54.
Следите за динамикой Citizens Financial Services Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CZFS
Дневной диапазон
59.00 62.54
Годовой диапазон
49.99 75.40
- Предыдущее закрытие
- 62.90
- Open
- 59.00
- Bid
- 62.47
- Ask
- 62.77
- Low
- 59.00
- High
- 62.54
- Объем
- 21
- Дневное изменение
- -0.68%
- Месячное изменение
- 6.71%
- 6-месячное изменение
- 8.83%
- Годовое изменение
- 7.71%
