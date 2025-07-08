КотировкиРазделы
CZFS: Citizens Financial Services Inc

62.47 USD 0.43 (0.68%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CZFS за сегодня изменился на -0.68%. При этом минимальная цена на торгах достигала 59.00, а максимальная — 62.54.

Следите за динамикой Citizens Financial Services Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
59.00 62.54
Годовой диапазон
49.99 75.40
Предыдущее закрытие
62.90
Open
59.00
Bid
62.47
Ask
62.77
Low
59.00
High
62.54
Объем
21
Дневное изменение
-0.68%
Месячное изменение
6.71%
6-месячное изменение
8.83%
Годовое изменение
7.71%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.