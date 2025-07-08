Währungen / CZFS
CZFS: Citizens Financial Services Inc
63.91 USD 1.04 (1.60%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CZFS hat sich für heute um -1.60% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 63.91 bis zu einem Hoch von 64.32 gehandelt.
Verfolgen Sie die Citizens Financial Services Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CZFS News
Tagesspanne
63.91 64.32
Jahresspanne
49.99 75.40
- Vorheriger Schlusskurs
- 64.95
- Eröffnung
- 64.32
- Bid
- 63.91
- Ask
- 64.21
- Tief
- 63.91
- Hoch
- 64.32
- Volumen
- 15
- Tagesänderung
- -1.60%
- Monatsänderung
- 9.17%
- 6-Monatsänderung
- 11.34%
- Jahresänderung
- 10.19%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K