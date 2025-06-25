Валюты / AQST
AQST: Aquestive Therapeutics Inc
4.87 USD 0.27 (5.25%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AQST за сегодня изменился на -5.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.86, а максимальная — 5.18.
Следите за динамикой Aquestive Therapeutics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости AQST
- Aquestive Therapeutics, Inc. (AQST) Presents at H.C. Wainwright 27th Annual Global Investment Conference - Slideshow (NASDAQ:AQST)
- Aquestive therapeutics (AQST) COO Jung Cassie sells $310,900 in shares
- Aquestive Therapeutics at H.C. Wainwright: Anaphylm™ Poised for Growth
- Aquestive Therapeutics: Expect Its Torrid Pace To Relax (Rating Downgrade) (NASDAQ:AQST)
- AQST Stock Up as FDA Skips Advisory Meeting to Discuss Anaphylm NDA
- Salesforce, Amazon lead Thursday’s market cap stock movers
- Shoe Carnival, American Eagle, Ciena, Victoria's Secret And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - AirNet Technology (NASDAQ:ANTE), American Eagle Outfitters (NYSE:AEO)
- Why Is Aquestive Therapeutics Stock Soaring Thursday? - Aquestive Therapeutics (NASDAQ:AQST)
- Salesforce, Alibaba Dip Among Mega-Cap Movers on Thursday
- FDA won’t require advisory committee meeting for Aquestive’s anaphylaxis film
- Piper Sandler reiterates Overweight rating on Aquestive stock after positive survey
- Cantor Fitzgerald reiterates Overweight rating on Aquestive stock at $15 target
- Is Aquestive Therapeutics (AQST) Stock Outpacing Its Medical Peers This Year?
- Aquestive Therapeutics stock rises after securing $75 million funding deal
- Aquestive Therapeutics prices $85 million public offering
- Compared to Estimates, Aquestive Therapeutics (AQST) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- Aquestive Therapeutics (AQST) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Aquestive Q2 2025 slides: Anaphylm advances toward FDA decision, cash burn continues
- Aquestive Therapeutics earnings beat by $0.03, revenue fell short of estimates
- Barrick Gold, Roivant Sciences, Owens & Minor to report earnings Monday
- USANA Health Sciences (USNA) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Aquestive schedules regulatory meetings for epinephrine film in Canada, EU
- Aquestive Therapeutics: Updating The Anaphylm Timeline To Approval (NASDAQ:AQST)
- Aquestive Therapeutics to Present Positive Data from Pharmacokinetic and Pharmacodynamic Studies of Anaphylm™ (epinephrine) Sublingual Film at the CFAAR Food Allergy Summit
Дневной диапазон
4.86 5.18
Годовой диапазон
2.12 5.80
- Предыдущее закрытие
- 5.14
- Open
- 5.14
- Bid
- 4.87
- Ask
- 5.17
- Low
- 4.86
- High
- 5.18
- Объем
- 1.783 K
- Дневное изменение
- -5.25%
- Месячное изменение
- 29.87%
- 6-месячное изменение
- 65.65%
- Годовое изменение
- -2.21%
