Валюты / APLT
APLT: Applied Therapeutics Inc
0.43 USD 0.01 (2.38%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс APLT за сегодня изменился на 2.38%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.41, а максимальная — 0.43.
Следите за динамикой Applied Therapeutics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости APLT
- Applied Therapeutics enters $75 million equity sales agreement with Cantor Fitzgerald
- Applied Therapeutics Reports Q2 Loss
- Applied Therapeutics promotes two executives to leadership roles
- Applied Therapeutics holds annual stockholders meeting
- Applied Therapeutics Presents Full 12-Month Clinical Results and New Topline Data from INSPIRE Phase 2/3 Trial of Govorestat in CMT-SORD in Late-Breaking Oral Presentation at the Peripheral Nerve Soci
Дневной диапазон
0.41 0.43
Годовой диапазон
0.30 10.63
- Предыдущее закрытие
- 0.42
- Open
- 0.41
- Bid
- 0.43
- Ask
- 0.73
- Low
- 0.41
- High
- 0.43
- Объем
- 500
- Дневное изменение
- 2.38%
- Месячное изменение
- -15.69%
- 6-месячное изменение
- -14.00%
- Годовое изменение
- -94.89%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.