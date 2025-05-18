通貨 / APLT
APLT: Applied Therapeutics Inc
0.45 USD 0.04 (9.76%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
APLTの今日の為替レートは、9.76%変化しました。日中、通貨は1あたり0.41の安値と0.45の高値で取引されました。
Applied Therapeutics Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
APLT News
- Applied Therapeutics enters $75 million equity sales agreement with Cantor Fitzgerald
- Applied Therapeutics Reports Q2 Loss
- Applied Therapeutics promotes two executives to leadership roles
- Applied Therapeutics holds annual stockholders meeting
- Applied Therapeutics Presents Full 12-Month Clinical Results and New Topline Data from INSPIRE Phase 2/3 Trial of Govorestat in CMT-SORD in Late-Breaking Oral Presentation at the Peripheral Nerve Soci
1日のレンジ
0.41 0.45
1年のレンジ
0.30 10.63
- 以前の終値
- 0.41
- 始値
- 0.41
- 買値
- 0.45
- 買値
- 0.75
- 安値
- 0.41
- 高値
- 0.45
- 出来高
- 550
- 1日の変化
- 9.76%
- 1ヶ月の変化
- -11.76%
- 6ヶ月の変化
- -10.00%
- 1年の変化
- -94.66%
