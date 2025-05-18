Divisas / APLT
APLT: Applied Therapeutics Inc
0.41 USD 0.02 (4.65%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de APLT de hoy ha cambiado un -4.65%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.41, mientras que el máximo ha alcanzado 0.45.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Applied Therapeutics Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
APLT News
- Applied Therapeutics enters $75 million equity sales agreement with Cantor Fitzgerald
- Applied Therapeutics Reports Q2 Loss
- Applied Therapeutics promotes two executives to leadership roles
- Applied Therapeutics holds annual stockholders meeting
- Applied Therapeutics Presents Full 12-Month Clinical Results and New Topline Data from INSPIRE Phase 2/3 Trial of Govorestat in CMT-SORD in Late-Breaking Oral Presentation at the Peripheral Nerve Soci
Rango diario
0.41 0.45
Rango anual
0.30 10.63
- Cierres anteriores
- 0.43
- Open
- 0.44
- Bid
- 0.41
- Ask
- 0.71
- Low
- 0.41
- High
- 0.45
- Volumen
- 700
- Cambio diario
- -4.65%
- Cambio mensual
- -19.61%
- Cambio a 6 meses
- -18.00%
- Cambio anual
- -95.13%
