Währungen / APLT
APLT: Applied Therapeutics Inc
0.45 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von APLT hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.44 bis zu einem Hoch von 0.46 gehandelt.
Verfolgen Sie die Applied Therapeutics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
APLT News
- Applied Therapeutics enters $75 million equity sales agreement with Cantor Fitzgerald
- Applied Therapeutics Reports Q2 Loss
- Applied Therapeutics promotes two executives to leadership roles
- Applied Therapeutics holds annual stockholders meeting
- Applied Therapeutics Presents Full 12-Month Clinical Results and New Topline Data from INSPIRE Phase 2/3 Trial of Govorestat in CMT-SORD in Late-Breaking Oral Presentation at the Peripheral Nerve Soci
Tagesspanne
0.44 0.46
Jahresspanne
0.30 10.63
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.45
- Eröffnung
- 0.46
- Bid
- 0.45
- Ask
- 0.75
- Tief
- 0.44
- Hoch
- 0.46
- Volumen
- 217
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- -11.76%
- 6-Monatsänderung
- -10.00%
- Jahresänderung
- -94.66%
