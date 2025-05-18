Devises / APLT
APLT: Applied Therapeutics Inc
0.43 USD 0.02 (4.44%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de APLT a changé de -4.44% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.43 et à un maximum de 0.46.
Suivez la dynamique Applied Therapeutics Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
APLT Nouvelles
- Applied Therapeutics enters $75 million equity sales agreement with Cantor Fitzgerald
- Applied Therapeutics Reports Q2 Loss
- Applied Therapeutics promotes two executives to leadership roles
- Applied Therapeutics holds annual stockholders meeting
- Applied Therapeutics Presents Full 12-Month Clinical Results and New Topline Data from INSPIRE Phase 2/3 Trial of Govorestat in CMT-SORD in Late-Breaking Oral Presentation at the Peripheral Nerve Soci
Range quotidien
0.43 0.46
Range Annuel
0.30 10.63
- Clôture Précédente
- 0.45
- Ouverture
- 0.46
- Bid
- 0.43
- Ask
- 0.73
- Plus Bas
- 0.43
- Plus Haut
- 0.46
- Volume
- 693
- Changement quotidien
- -4.44%
- Changement Mensuel
- -15.69%
- Changement à 6 Mois
- -14.00%
- Changement Annuel
- -94.89%
