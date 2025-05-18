Valute / APLT
APLT: Applied Therapeutics Inc
0.43 USD 0.02 (4.44%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio APLT ha avuto una variazione del -4.44% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.43 e ad un massimo di 0.46.
Segui le dinamiche di Applied Therapeutics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
0.43 0.46
Intervallo Annuale
0.30 10.63
- Chiusura Precedente
- 0.45
- Apertura
- 0.46
- Bid
- 0.43
- Ask
- 0.73
- Minimo
- 0.43
- Massimo
- 0.46
- Volume
- 693
- Variazione giornaliera
- -4.44%
- Variazione Mensile
- -15.69%
- Variazione Semestrale
- -14.00%
- Variazione Annuale
- -94.89%
21 settembre, domenica