Валюты / ALTO
ALTO: Alto Ingredients Inc
1.18 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ALTO за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.16, а максимальная — 1.23.
Следите за динамикой Alto Ingredients Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
1.16 1.23
Годовой диапазон
0.76 2.05
- Предыдущее закрытие
- 1.18
- Open
- 1.20
- Bid
- 1.18
- Ask
- 1.48
- Low
- 1.16
- High
- 1.23
- Объем
- 153
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 7.27%
- 6-месячное изменение
- 0.85%
- Годовое изменение
- -27.16%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.