Valute / ALTO
ALTO: Alto Ingredients Inc
0.92 USD 0.37 (28.68%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ALTO ha avuto una variazione del -28.68% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.92 e ad un massimo di 1.30.
Segui le dinamiche di Alto Ingredients Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
ALTO News
Intervallo Giornaliero
0.92 1.30
Intervallo Annuale
0.76 2.05
- Chiusura Precedente
- 1.29
- Apertura
- 1.28
- Bid
- 0.92
- Ask
- 1.22
- Minimo
- 0.92
- Massimo
- 1.30
- Volume
- 868
- Variazione giornaliera
- -28.68%
- Variazione Mensile
- -16.36%
- Variazione Semestrale
- -21.37%
- Variazione Annuale
- -43.21%
21 settembre, domenica