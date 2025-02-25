QuotazioniSezioni
ALTO: Alto Ingredients Inc

0.92 USD 0.37 (28.68%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ALTO ha avuto una variazione del -28.68% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.92 e ad un massimo di 1.30.

Segui le dinamiche di Alto Ingredients Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.92 1.30
Intervallo Annuale
0.76 2.05
Chiusura Precedente
1.29
Apertura
1.28
Bid
0.92
Ask
1.22
Minimo
0.92
Massimo
1.30
Volume
868
Variazione giornaliera
-28.68%
Variazione Mensile
-16.36%
Variazione Semestrale
-21.37%
Variazione Annuale
-43.21%
