Währungen / ALTO
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
ALTO: Alto Ingredients Inc
1.24 USD 0.05 (3.88%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ALTO hat sich für heute um -3.88% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.23 bis zu einem Hoch von 1.30 gehandelt.
Verfolgen Sie die Alto Ingredients Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ALTO News
- Alto Ingredients CCO Sneed buys $3364 in stock
- Gevo: Tax Credit Catch Up Ignites Another Momentum Rally - Sell (NASDAQ:GEVO)
- Alto Ingredients, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:ALTO)
- Alto Ingredients, Inc. (ALTO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Alto Ingredients (ALTO) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Alto Ingredients names new board chair and adds two directors
- Alto Ingredients shareholders elect board and approve key proposals at annual meeting
- Alto Ingredients Should Be Sold To Preserve Shareholder Value (NASDAQ:ALTO)
- Alto Ingredients, Inc. (ALTO) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Alto Ingredients, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:ALTO)
- Alto Ingredients Stock Could Soon Have The Right Recipe For A Rebound (NASDAQ:ALTO)
Tagesspanne
1.23 1.30
Jahresspanne
0.76 2.05
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.29
- Eröffnung
- 1.28
- Bid
- 1.24
- Ask
- 1.54
- Tief
- 1.23
- Hoch
- 1.30
- Volumen
- 98
- Tagesänderung
- -3.88%
- Monatsänderung
- 12.73%
- 6-Monatsänderung
- 5.98%
- Jahresänderung
- -23.46%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K