AEE: Ameren Corporation
98.54 USD 1.97 (1.96%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AEE за сегодня изменился на -1.96%. При этом минимальная цена на торгах достигала 98.51, а максимальная — 100.39.
Следите за динамикой Ameren Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
98.51 100.39
Годовой диапазон
85.27 104.10
- Предыдущее закрытие
- 100.51
- Open
- 100.39
- Bid
- 98.54
- Ask
- 98.84
- Low
- 98.51
- High
- 100.39
- Объем
- 1.521 K
- Дневное изменение
- -1.96%
- Месячное изменение
- -0.61%
- 6-месячное изменение
- -1.59%
- Годовое изменение
- 12.50%
