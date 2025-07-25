Dövizler / AEE
AEE: Ameren Corporation
99.12 USD 0.46 (0.47%)
Sektör: Kamu hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
AEE fiyatı bugün 0.47% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 98.12 ve Yüksek fiyatı olarak 99.55 aralığında işlem gördü.
Ameren Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AEE haberleri
Günlük aralık
98.12 99.55
Yıllık aralık
85.27 104.10
- Önceki kapanış
- 98.66
- Açılış
- 99.16
- Satış
- 99.12
- Alış
- 99.42
- Düşük
- 98.12
- Yüksek
- 99.55
- Hacim
- 1.311 K
- Günlük değişim
- 0.47%
- Aylık değişim
- -0.02%
- 6 aylık değişim
- -1.01%
- Yıllık değişim
- 13.16%
21 Eylül, Pazar