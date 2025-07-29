CotationsSections
Devises / AEE
Retour à Actions

AEE: Ameren Corporation

99.12 USD 0.46 (0.47%)
Secteur: Utilitaires Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de AEE a changé de 0.47% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 98.12 et à un maximum de 99.55.

Suivez la dynamique Ameren Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AEE Nouvelles

Range quotidien
98.12 99.55
Range Annuel
85.27 104.10
Clôture Précédente
98.66
Ouverture
99.16
Bid
99.12
Ask
99.42
Plus Bas
98.12
Plus Haut
99.55
Volume
1.311 K
Changement quotidien
0.47%
Changement Mensuel
-0.02%
Changement à 6 Mois
-1.01%
Changement Annuel
13.16%
20 septembre, samedi