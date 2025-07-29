Währungen / AEE
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
AEE: Ameren Corporation
98.66 USD 0.30 (0.30%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AEE hat sich für heute um -0.30% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 97.93 bis zu einem Hoch von 99.16 gehandelt.
Verfolgen Sie die Ameren Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AEE News
- Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?
- First Horizon National Corporation: Aktie erreicht 52-Wochen-Hoch bei 23,01 $
- Is Ameren (AEE) Outperforming Other Utilities Stocks This Year?
- Ameren Corporation (AEE) Presents at Barclays 39th Annual CEO Energy-Power Conference 2025 - Slideshow (NYSE:AEE)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- DNP: When You Desire A Safe And Steady Income Stream (NYSE:DNP)
- First Horizon adds Michael L. Moehn to board, expands director count to 13
- Jefferies raises Ameren stock price target to $121 on solid Missouri results
- Ameren declares quarterly dividend of 71 cents per share
- Ameren’s Power Play: Solid Growth, But Valuation Caps Upside (NYSE:AEE)
- Do Options Traders Know Something About Ameren Stock We Don't?
- Ameren stock price target raised to $110 from $108 at BMO Capital
- Mizuho raises Ameren stock price target to $108 on strong outlook
- Ameren (AEE) Q2 Revenue Jumps 31%
- Ameren Corporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:AEE)
- Ameren Corporation (AEE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Ameren Q2 Earnings Higher Than Expected, Revenues Increase Y/Y
- Ameren Q2 2025 slides: EPS growth continues as data center investments accelerate
- Ameren (AEE) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Ameren (AEE) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Morning Bid: Megacaps boom, dollar surge cools
- Apple, Amazon, Kla-tencor set to report earnings Thursday
- Ameren Gears Up to Report Q2 Earnings: Here's What to Expect
- Ahead of Ameren (AEE) Q2 Earnings: Get Ready With Wall Street Estimates for Key Metrics
Tagesspanne
97.93 99.16
Jahresspanne
85.27 104.10
- Vorheriger Schlusskurs
- 98.96
- Eröffnung
- 98.45
- Bid
- 98.66
- Ask
- 98.96
- Tief
- 97.93
- Hoch
- 99.16
- Volumen
- 2.091 K
- Tagesänderung
- -0.30%
- Monatsänderung
- -0.48%
- 6-Monatsänderung
- -1.47%
- Jahresänderung
- 12.64%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K