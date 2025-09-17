Курс USDCZK за сегодня изменился на 0.38%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.36778 CZK за 1 USD, а максимальная — 20.50720 CZK.

Следите за динамикой валютной пары Доллар США против Чешской кроны. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Доллар США в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.