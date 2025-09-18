Divisas / USDCZK
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
USDCZK: US Dollar vs Czech Koruna
20.47438 CZK 0.02950 (0.14%)
Sector: Divisa Básica: US Dollar Divisa de beneficio: Czech Koruna
El tipo de cambio de USDCZK de hoy ha cambiado un -0.14%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 20.45418 CZK por 1 USD, mientras que el máximo ha alcanzado 20.60960 CZK.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Dólar estadounidense vs corona checa. Las cotizaciones en tiempo real le ayudarán a reaccionar con rapidez a los cambios del mercado. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de Dólar estadounidense en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Aplicaciones comerciales para USDCZK
PCA Pairs Trader Pro
Oleksandr Art'omenko
PCA Pairs Trader Pro es un asesor experto que, basado en el método de componentes principales (PCA) , encuentra automáticamente la pareja óptima de activos dentro de un portafolio de cinco instrumentos y construye una posición de cobertura mercado‑neutral compuesta por dos posiciones: LONG y SHORT. A diferencia del trading de pares clásico, donde se analiza únicamente una pareja, PCA Pairs Trader Pro realiza un análisis estadístico multidimensional, identifica patrones ocultos y se adapta a las
Richter mt5
Un Experto Richter es un analista de mercado profesional que trabaja utilizando un algoritmo especializado. Analizando los precios durante un periodo de tiempo específico, determina la fuerza y la amplitud de los precios utilizando un sistema de indicadores único basado en datos reales. Cuando la tendencia y su dirección cambian, el experto cierra la posición actual y abre una nueva. Los algoritmos del bot tienen en cuenta las señales de sobrecompra y sobreventa de los mercados. La compra se pr
Sequoia mt5
El Asesor Experto Sequoia es un analista de mercado profesional que trabaja utilizando un algoritmo especializado. Basándose en el análisis de los precios durante un intervalo de tiempo específico, revela la fuerza y la amplitud de los precios utilizando un sistema de indicación único basado en datos reales. Cuando la fuerza de la tendencia y su dirección cambian, el experto cierra la posición actual y abre una nueva. Los algoritmos del bot incluyen señales sobre mercados sobrecomprados y sobre
FX Levels Premium indicator for MT5
Renaud Herve Francois Candel
Indicador Fx Levels Premium Soporte y Resistencia son conceptos importantes en el trading. Fx Levels Premium fue creado para dibujar fácilmente importantes niveles de soporte y resistencia para el trader activo. El indicador le dará todos los niveles importantes (soporte/resistencia) a observar para una amplia gama de activos. Operar sin estos niveles en su gráfico es como conducir un coche durante un largo viaje sin una hoja de ruta. Estaría confundido y a ciegas. Los niveles de soporte y re
Sequoia v4
The Sequoia Expert Advisor is a professional market analyst working using a specialized algorithm. Based on the analysis of prices over a specific time interval, it reveals the strength and amplitude of prices using a unique indication system based on real data. When the strength of the trend and its direction changes, the expert closes the current position and opens a new one. The bot's algorithms include signals about overbought and oversold markets. A purchase occurs if the signal falls belo
Richter mt4
A Richter Expert is a professional market analyst working using a specialized algorithm. By analyzing prices over a specific time period, it determines the strength and amplitude of prices using a unique indicator system based on real data. When the trend and its direction change, the expert closes the current position and opens a new one. The bot's algorithms take into account signals about overbought and oversold markets. Buying occurs when the signal falls below a certain level and then rise
Real Tick Data Creator
Baha Eddine Tahouri
¿Buscas hacer backtesting de tu EA con datos reales de ticks? No busques más, Real Tick Data Creator es la solución. Los datos de ticks en el probador de estrategias no son reales y no reflejan cómo se movió realmente el precio, en su lugar, es solo una simulación. Pero con este software puedes hacer backtesting de tus estrategias con datos reales de ticks. "Real Tick Data Creator" es un innovador software diseñado para proporcionar a los traders que utilizan la plataforma Metatrader 4 datos pr
Quant Algo
Lungile Mpofu
Quant Algo Trader is fully automated bot for multi-currency pairs trading. This fully automated algo target few TP pips on every pair attached. The bot can trade more than 20 pairs without a challenge. The trades are opened in ONE DIRECTIONAL on every pair, which means that if EURUSD pair open Sell Trades, it will not open any Buy trade on the same EURUSD. The same on the whole entire pairs. This Algo Bot does not use any Indicator. It is based on Quote and Base Currency strategy which works sim
Rango diario
20.45418 20.60960
Rango anual
20.32318 24.75460
- Cierres anteriores
- 20.5038 8
- Open
- 20.5730 0
- Bid
- 20.4743 8
- Ask
- 20.4746 8
- Low
- 20.4541 8
- High
- 20.6096 0
- Volumen
- 41.716 K
- Cambio diario
- -0.14%
- Cambio mensual
- -1.68%
- Cambio a 6 meses
- -11.22%
- Cambio anual
- -9.58%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B