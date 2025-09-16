КотировкиРазделы
Валюты / EURPLN
EURPLN: Euro vs Zloty

4.25093 PLN 0.00500 (0.12%)
Сектор: Валюта Базовая: Euro Валюта прибыли: Zloty

Курс EURPLN за сегодня изменился на 0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.23783 PLN за 1 EUR, а максимальная — 4.25493 PLN.

Следите за динамикой валютной пары Евро против Польского злотого. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Евро в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости EURPLN

Дневной диапазон
4.23783 4.25493
Годовой диапазон
4.12657 4.37505
Предыдущее закрытие
4.2459 3
Open
4.2469 0
Bid
4.2509 3
Ask
4.2512 3
Low
4.2378 3
High
4.2549 3
Объем
18.778 K
Дневное изменение
0.12%
Месячное изменение
0.03%
6-месячное изменение
1.48%
Годовое изменение
-0.80%
17 сентября, среда
07:30
EUR
Выступление президента ЕЦБ Лагард
Акт.
Прог.
Пред.
09:00
EUR
Индекс потребительских цен м/м
Акт.
0.1%
Прог.
0.2%
Пред.
0.2%
09:00
EUR
Базовый индекс потребительских цен г/г
Акт.
2.3%
Прог.
2.3%
Пред.
2.3%
09:00
EUR
Индекс потребительских цен г/г
Акт.
2.0%
Прог.
2.1%
Пред.
2.1%
09:00
EUR
Базовый индекс потребительских цен
Акт.
122.82
Прог.
Пред.
122.82
11:00
EUR
Выступление президента ЕЦБ Лагард
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
EUR
Выступление президента Немецкого федерального банка Нагеля
Акт.
Прог.
Пред.