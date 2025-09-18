Währungen / EURPLN
EURPLN: Euro vs Zloty
4.26030 PLN 0.00237 (0.06%)
Sektor: Währung Basis: Euro Gewinnwährung: Zloty
Der Wechselkurs von EURPLN hat sich für heute um 0.06% verändert. Im Laufe des Tages wurde die Währung mit einem Tief von 4.24453 PLN und einem Hoch von 4.26698 PLN pro 1 EUR gehandelt.
Verfolgen Sie die US Dollar vs Polnischem Zloty-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Der historische Chart zeigt, wie sich der Euro-Kurs in der Vergangenheit verändert hat. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
EURPLN News
- EZB-Mitglied Centeno: Der nächste Schritt wird voraussichtlich eine Senkung sein
- EUR/USD extends its reversal as US data beats expectations
- EUR/USD Forecast 19/09: Struggles After Fed Cut (Video)
- EUR/USD hält sich vor den deutschen EPI-Daten unter 1,1800
- EUR/USD fällt auf 1,1780, da Powells hawkischer Ton den US-Dollar stärkt
- Forex Today: Keine Änderungen von der BoJ erwartet
- EUR/USD Kursprognose: Ein Anstieg auf 1.2000 fehlt derzeit an Überzeugung
- Euro fällt am zweiten Tag, während der US-Dollar aufgrund der Fed und starker Daten gewinnt
- EUR/USD Prognose: Positive US-Daten steigern die Nachfrage nach dem US-Dollar
- EUR/USD Analysis 18/09: Technical Corrections (Chart)
- EUR up modestly vs. USD on mixed second-tier data – Scotiabank
- EUR/GBP ticks up to 0.8680 after BoE’s decision, remains in range
- Wann sind die US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und wie könnten sie EUR/USD beeinflussen?
- EUR/USD: Likely to consolidate between 1.1785 and 1.1865 – UOB Group
- EUR: Cheap below 1.180 – ING
- EUR/USD Forecast 18/09: Pulls Back Before FOMC (Video)
- EZB-Mitglied de Guindos: Sollte angesichts der hohen Unsicherheit einen "sehr vorsichtigen" Ansatz verfolgen
- EUR/USD bounces up as the US Dollar's recovery loses steam
Tagesspanne
4.24453 4.26698
Jahresspanne
4.12657 4.37505
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.2579 3
- Eröffnung
- 4.2549 5
- Bid
- 4.2603 0
- Ask
- 4.2606 0
- Tief
- 4.2445 3
- Hoch
- 4.2669 8
- Volumen
- 30.680 K
- Tagesänderung
- 0.06%
- Monatsänderung
- 0.25%
- 6-Monatsänderung
- 1.71%
- Jahresänderung
- -0.59%
19 September, Freitag
09:00
EUR
- Akt
-
- Erw
- Vorh
09:30
EUR
- Akt
-
- Erw
- Vorh
19:30
EUR
- Akt
- 117.8 K
- Erw
- Vorh
- 125.7 K