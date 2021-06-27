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Сигналы / MetaTrader 5 / Tharos II
Jose Luis Thenier Villa

Tharos II

Jose Luis Thenier Villa
Jose Luis Thenier Villa

Jose Luis Thenier Villa

5 (1)
3 продукта 5 сигналов
0 отзывов
Надежность
271 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2021 1 216%
ICMarketsSC-MT5
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
5 669
Прибыльных трейдов:
3 860 (68.08%)
Убыточных трейдов:
1 809 (31.91%)
Лучший трейд:
171.60 EUR
Худший трейд:
-496.56 EUR
Общая прибыль:
53 852.64 EUR (1 123 826 pips)
Общий убыток:
-35 260.69 EUR (613 971 pips)
Макс. серия выигрышей:
61 (1 295.99 EUR)
Макс. прибыль в серии:
1 295.99 EUR (61)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
71.04%
Макс. загрузка депозита:
29.02%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
7.81
Длинных трейдов:
2 801 (49.41%)
Коротких трейдов:
2 868 (50.59%)
Профит фактор:
1.53
Мат. ожидание:
3.28 EUR
Средняя прибыль:
13.95 EUR
Средний убыток:
-19.49 EUR
Макс. серия проигрышей:
20 (-1 149.23 EUR)
Макс. убыток в серии:
-1 968.12 EUR (10)
Прирост в месяц:
0.91%
Годовой прогноз:
11.02%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
231.45 EUR
Максимальная:
2 379.02 EUR (22.11%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
30.57% (2 112.31 EUR)
По эквити:
46.67% (4 285.81 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NZDCAD 1752
AUDCAD 1722
AUDNZD 1448
AUDUSD 170
NZDUSD 170
USDCAD 155
GBPCAD 142
EURGBP 98
EURUSD 5
EURCAD 5
GBPUSD 1
XAUUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NZDCAD 6.3K
AUDCAD 12K
AUDNZD 778
AUDUSD 1.2K
NZDUSD 173
USDCAD 495
GBPCAD 454
EURGBP 168
EURUSD 18
EURCAD 5
GBPUSD 10
XAUUSD 0
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NZDCAD 119K
AUDCAD 246K
AUDNZD 52K
AUDUSD 21K
NZDUSD 2.2K
USDCAD 24K
GBPCAD 32K
EURGBP 9K
EURUSD 1.8K
EURCAD 669
GBPUSD 941
XAUUSD 5
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +171.60 EUR
Худший трейд: -497 EUR
Макс. серия выигрышей: 61
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +1 295.99 EUR
Макс. убыток в серии: -1 149.23 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICTrading-MT5-2
0.00 × 2
TengriSecurities-Server
0.00 × 1
VTMarkets-Live 3
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 2
GoMarkets-Demo
0.00 × 2
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 5
OneRoyal-Server
0.50 × 2
STARTRADERFinancial-Live
0.50 × 4
FusionMarketsAU-Live
0.50 × 2
GFXSecurities-GFXSECURITIES
0.64 × 11
FPMarketsSC-Live
1.00 × 1
CapitalXtend-MetaTrader5
1.00 × 2
ICTrading-MT5-4
1.03 × 1519
ICMarketsEU-MT5
1.04 × 1294
ScopeMarkets-Live
1.33 × 3
RazeGlobalMarkets-Server
1.43 × 829
ICMarketsSC-MT5-2
1.49 × 17675
Exness-MT5Real24
1.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-2
1.51 × 395
ICMarketsSC-MT5
1.69 × 51770
TradeMaxGlobal-Live
1.75 × 1186
Darwinex-Live
1.99 × 248
StriforSVG-Live
2.00 × 1
ICMarkets-MT5
2.02 × 8529
JunoMarkets-Server
2.13 × 24
еще 174...
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CustomAdjusted Liquidity Miner EA: Live monitoring with specific settings

Update July 17, 2023: Due to high volatility in the markets we decided to reduce the risk of the strategy, we expect severe change in the trends of most pairs due to an expected reversal in interest rates during 2023 and 2024.

Update May 21, 2024: Same risk size is used but a new model of pulse cycle of the markets is employed, this requires two more currency pairs to be involved UDSCAD and EURGBP, expect more trades and trading frequency; pulses are closed in loss sometimes to protect from unexpected movements.

Update May 4, 2026: Markets are risky this year, max lots algorithm is implemented for extra safety, now you can subscribe even with 1:30 leverage

Нет отзывов
2026.03.03 16:34
Share of days for 80% of growth is too low
2026.02.18 08:19
80% of growth achieved within 86 days. This comprises 4.99% of days out of 1723 days of the signal's entire lifetime.
2026.02.13 19:56
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.07 14:53
80% of growth achieved within 84 days. This comprises 5% of days out of 1681 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.02 13:53
No swaps are charged
2025.07.02 13:53
No swaps are charged
2025.07.02 13:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 09:48
No swaps are charged on the signal account
2025.06.29 18:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.21 00:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.14 11:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.12 08:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.11 16:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.08 14:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.05 08:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.30 07:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 23:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.07 16:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.03 15:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.14 03:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Tharos II
30 USD в месяц
1 216%
0
0
USD
9.4K
EUR
271
99%
5 669
68%
71%
1.52
3.28
EUR
47%
1:500
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