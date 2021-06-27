- Прирост
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Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|1752
|AUDCAD
|1722
|AUDNZD
|1448
|AUDUSD
|170
|NZDUSD
|170
|USDCAD
|155
|GBPCAD
|142
|EURGBP
|98
|EURUSD
|5
|EURCAD
|5
|GBPUSD
|1
|XAUUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NZDCAD
|6.3K
|AUDCAD
|12K
|AUDNZD
|778
|AUDUSD
|1.2K
|NZDUSD
|173
|USDCAD
|495
|GBPCAD
|454
|EURGBP
|168
|EURUSD
|18
|EURCAD
|5
|GBPUSD
|10
|XAUUSD
|0
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NZDCAD
|119K
|AUDCAD
|246K
|AUDNZD
|52K
|AUDUSD
|21K
|NZDUSD
|2.2K
|USDCAD
|24K
|GBPCAD
|32K
|EURGBP
|9K
|EURUSD
|1.8K
|EURCAD
|669
|GBPUSD
|941
|XAUUSD
|5
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICTrading-MT5-2
|0.00 × 2
|
TengriSecurities-Server
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 3
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 2
|
GoMarkets-Demo
|0.00 × 2
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 5
|
OneRoyal-Server
|0.50 × 2
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.50 × 4
|
FusionMarketsAU-Live
|0.50 × 2
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|0.64 × 11
|
FPMarketsSC-Live
|1.00 × 1
|
CapitalXtend-MetaTrader5
|1.00 × 2
|
ICTrading-MT5-4
|1.03 × 1519
|
ICMarketsEU-MT5
|1.04 × 1294
|
ScopeMarkets-Live
|1.33 × 3
|
RazeGlobalMarkets-Server
|1.43 × 829
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.49 × 17675
|
Exness-MT5Real24
|1.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.51 × 395
|
ICMarketsSC-MT5
|1.69 × 51770
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.75 × 1186
|
Darwinex-Live
|1.99 × 248
|
StriforSVG-Live
|2.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|2.02 × 8529
|
JunoMarkets-Server
|2.13 × 24
CustomAdjusted Liquidity Miner EA: Live monitoring with specific settings
Update July 17, 2023: Due to high volatility in the markets we decided to reduce the risk of the strategy, we expect severe change in the trends of most pairs due to an expected reversal in interest rates during 2023 and 2024.
Update May 21, 2024: Same risk size is used but a new model of pulse cycle of the markets is employed, this requires two more currency pairs to be involved UDSCAD and EURGBP, expect more trades and trading frequency; pulses are closed in loss sometimes to protect from unexpected movements.
Update May 4, 2026: Markets are risky this year, max lots algorithm is implemented for extra safety, now you can subscribe even with 1:30 leverage
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