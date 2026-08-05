Gold Huntterr

Gold Hunter — Торгуйте как профессионал, без постоянного контроля экрана

Создан для трейдеров, которые устали от догадок. Gold Hunter сочетает трендовую логику с той дисциплиной управления рисками, о которой мечтает каждый трейдер — автоматический расчёт объёма позиции, самоуправляемые стопы и встроенный «предохранитель», защищающий ваш счёт, когда рынок разворачивается против вас.

🎯 Умные точки входа — сделки открываются только при наличии реального направленного движения
🛡️ Расчёт объёма по риску — каждая сделка автоматически масштабируется под ваш депозит
📈 Автоматический трейлинг-стоп — прибыль фиксируется сама, без ручного управления
🧠 Встроенная дисциплина — дневной лимит убытков и «охлаждение» после серии убыточных сделок соблюдают правила за вас
⚙️ Безопасное исполнение ордеров — маржа, объём и минимальное расстояние стопов проверяются перед каждой сделкой

Без мартингейла. Без сетки. Без перерисовки. Только чёткие правила, соблюдаемые неукоснительно, каждый раз.

Best Timeframe 4H

Результаты тестирования

Показатель Результат
Символ / Таймфрейм XAUUSD, H4
Процент прибыльных сделок 77.8%
Профит-фактор 4.30
Фактор восстановления 2.51
Максимальная просадка по эквити 17.94%



Рекомендуем также
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Эксперты
Профессиональный эксперт форекс   Gyroscope (для пар EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY)  ализирующий рынок при помощи индекса волн эллиота. Волновая теория Эллиотта — интерпретация процессов на финансовых рынках через систему визуальных моделей (волн) на ценовых графиках.  Автор теории Ральф Эллиотт выделил восемь вариантов чередующихся волн (из них пять по тренду и три против тренда). Движение цен на рынках принимает форму пяти волн
Robot Titan Rex
Cesar Juan Flores Navarro
Эксперты
Asesor Experto (EA) totalmente automático, opera sin ayuda del usuario, se llama Titan T-REX Robot (TTREX_EA),actualizado a la versión 2, diseñado a base de cálculos matemáticos y experiencia del diseñador plasmado en operaciones complejas que tratan de usar todas las herramientas propias posibles. Funciona con todas las criptomonedas y/o divisas del mercado Forex. No caduca, ni pasa de moda ya que se puede configurar el PERIODO desde M1..15, M30, H1.... Utiliza Scalping de forma moderada busca
EXPERTteam
Netanel Kahan Abuluf
Эксперты
Expert XAU is an advanced, precision-focused trading robot designed exclusively for XAUUSD on the 1h  timeframe . This EA uses a proprietary logic to identify high-quality buy opportunities, execute trades with calculated precision, and manage risk dynamically — all while keeping strategy details private to protect its competitive edge. Key Features: – 100% automated – High probability long entries – Built-in risk management – Plug & play: attach to 1h chart and go - in 6.5months will do 11
Queen Machine Gold
Ignacio Agustin Mene Franco
Эксперты
Queen Machine Gold v2.01 Intelligent Gold Trading System (XAUUSD) Queen Machine Gold is an advanced Expert Advisor specifically designed for trading XAUUSD with a unique combination of artificial intelligence and high-precision technical analysis. Key Features: GNN Market Structure (Graph Neural Network): Detects and analyzes the most relevant Support and Resistance levels in real time using a system of nodes and graphs. Evaluates the confluence of multiple historical levels, the strength of
Gold Precision Pro Xau
Diego Teixeira
Эксперты
Gold Precision Pro IMPORTANT NOTICE: DYNAMIC PRICING To maintain the algorithm's exclusivity and prevent strategy saturation in the market, the lifetime license price will be automatically adjusted (increased) every 10 sales. Secure your license now at the current price. Gold Precision Pro is an institutional-grade algorithmic trading system designed exclusively to capture high-probability movements in the Gold market (XAUUSD). Unlike 90% of the robots available on the market, this Expert
Gold Catalyst EA MT5
Malek Ammar Mohammad Alahmer
Эксперты
Gold Catalyst Evolution V6.0 — описание для MQL5 Market Gold Catalyst Evolution V6.0 Автоматизированная двухмодульная система торговли золотом для MetaTrader 5 1. Обзор продукта Gold Catalyst Evolution V6.0 — полностью автоматизированный советник, разработанный исключительно для XAUUSD и других брокерских символов, содержащих XAU или GOLD. Версия 6.0 объединяет два независимых торговых модуля в одном советнике. Каждый модуль отдельно оценивает рыночные условия и использует собственный фиксирован
Baxia Golden Shell Mech
Napat Puangjunkum
Эксперты
BAXIA GOLDEN-SHELL MECH AI  Asymmetric Zero-Point Equilibrium Grid (No SL) Baxia Golden-Shell Mech  is an ultra-premium, highly durable Expert Advisor built for extreme market conditions. Inspired by the Chinese mythical Dragon-Turtle (Baxia)—a creature known for its impenetrable shell and ability to carry massive weight—this EA is designed to absorb market drawdowns and turn them into profit using "Zero-Point" mathematics. Traditional Stop Losses ensure that you lose money. Baxia replaces tr
AdaptiveSystem
Alexandr Likhachev
Эксперты
Основной принцип работы Бот использует многоуровневую фильтрацию входа: анализ волатильности через ATR определение инерции движения (momentum continuation) фильтрация ложных пробоев вход только в фазах “рыночного ускорения” В результате бот избегает флэта и шумовых участков рынка  Ключевые возможности  Адаптивная логика (Core Feature) автоматическая подстройка под текущую волатильность рынка изменение параметров SL/TP в реальном времени адаптация к разным рыночным режимам (low / mid / high vola
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
Эксперты
Gold EA: Proven Power for 1-Minute Gold Trading Transform your trading with our Gold EA, meticulously crafted for 1-minute charts and delivering over 2000% growth in 5 years from just $100-$1000 . No Martingale, No AI Gimmicks : Pure, time-tested strategies with robust money management, stop loss, and take profit for reliable performance across multiple charts. Flexible Trading Modes : Choose Fixed Balance for safe profits, Mark IV for bold growth, or %Balance for high rewards—combine Mark IV an
USDJPY focused Breaker
Kyo Tani
Эксперты
The USDJPY Focused Breaker is designed specifically for the H1 (1-hour) timeframe of the USDJPY currency pair, based on Channel-Break FX technology. The trend channel is identified using an AI model, which employs a 1D convolutional neural network (CNN) to recognize market trends. Key features of this version include: Optimization : Enhanced strategies for opening and closing positions. Timeframes and Pairs : Usable on M30, H1, H4, and D1 timeframes and across multiple currency pairs including
BoBiXAU Pro
Manfred Tochukwu Orjioke
Эксперты
BobiXAU Pro v3.0 - Conservative Trend Following System Professional Gold Trading EA with Real-Time Telegram Signals BobiXAU Pro is a specialized Expert Advisor designed exclusively for XAUUSD (Gold) trading. Using a proven conservative trend-following approach with multi-timeframe confirmation, this EA captures Gold's consistent directional moves while maintaining institutional-grade risk management. ️ GOLD SPECIALIST - XAUUSD ONLY This EA is optimized exclusively for Gold trading . Do not
XAU Trend Hunter
Aboubakr Belhamidiya
Эксперты
XAU Trend Hunter EA XAU Trend Hunter EA is a professional trend-following Expert Advisor developed specifically for XAUUSD (Gold) trading. It is designed to identify high-probability market trends while filtering out low-quality trading opportunities through a combination of multiple technical indicators and advanced risk management. The strategy combines EMA 8 , EMA 50 , EMA 100 , ATR , and RSI to confirm trend direction, momentum, and entry timing. Orders are executed only when all predefined
Veltrix Gold
Vishal Verma
Эксперты
Veltrix Gold EA – Structured XAUUSD Trading Robot with Controlled Recovery System Veltrix Gold EA is a professional automated trading system for Gold (XAUUSD), designed for traders who prefer a disciplined, rule-based, and controlled trading approach instead of aggressive or high-risk strategies. It focuses on consistency, precision, and capital protection, making it suitable for traders looking for a stable long-term trading solution. Trading Strategy Overview • Trades are executed based
Malaysian Support and Resistance
Januaries Mwaka Mawioo
Эксперты
Classic SNR EA Эксперт для MetaTrader 5 | Мульти-символьная торговля по уровням Support & Resistance с трендовой логикой Обзор Classic SNR Breakout EA - это профессиональный торговый робот, который определяет структурные уровни поддержки и сопротивления (Support & Resistance) с использованием дневных точек разворота и совершает сделки на основе ценового действия часового таймфрейма (H1) относительно этих уровней. EA применяет   двойную логику : на восходящем тренде продает при отбое (закрытии H1
NAS100 Strategy EA v1
Sergio Millares Raposo
Эксперты
Профессиональный советник (Expert Advisor, EA) для индексов Nasdaq 100 и XAU/USD, работающий на 5-минутном таймфрейме и основанный на пересечениях скользящих средних для выявления трендов и четких точек входа в сделки с золотом и индексом Nasdaq 100. Он разработан для обнаружения быстрых и устойчивых движений, отфильтровывая ложные сигналы и избегая шума на боковых рынках. Идеально подходит для трейдеров, стремящихся к автоматизации, стабильности и четкой стратегии в отношении высоковолатильного
Apex Gold Dynamics 11
Nicola Biacca Notari
Эксперты
English Version Apex Gold Dynamics - Battalion 11 (XAUUSD / Gold) Attention: This Expert Advisor is a specialized tactical module. For optimal performance, risk management, and capital protection, it is highly recommended (and specifically engineered) to operate under the command of the Vanguard Sentinel Core master algorithm. ️ WHAT'S NEW (LATEST UPDATE) Broker-Agnostic Symbol Mapping: You can now dynamically edit and customize asset symbols directly from the input parameters. This essen
GoldGridBest XAU
Saint Ll L
Эксперты
GoldGridBest --- Intelligent Grid Trend Trading System Author: StableTrade AI Version: 1.0 GoldGridBest --- Capturing Trends Through Intelligent Grid Launch Promotion --- Dynamic Pricing Original Price: $799 The price increases by $50 for every 10 copies sold. Secure your copy now at the lowest available price! Why GoldGridBest Stands Out This EA originates from the core strategy of our team's private live trading account, combining the advantages of trend identification and intelligent grid
Aureus Trader
Divyesh Pandey
Эксперты
Aureus Trader is an automated scalping robot for MetaTrader 5 designed to trade actively on liquid forex and crypto pairs with strict risk control and low latency execution. ​ What Aureus Trader does Aureus Trader focuses on short-term price movements, opening and closing trades frequently during high-liquidity sessions. ​ The algorithm uses technical filters to avoid abnormal spreads and low-volatility periods, aiming to capture quick intraday moves rather than long trends. ​ Risk management T
Perfect Trade Ea AutoIndicator xauusd pro
Roman Protsak
Эксперты
Perfect Trade EA Indicator 2026 for XAUUSD MT5 Премиальный многоуровневый самообучающийся индикатор с режимом автоторговли для XAUUSD Perfect Trade EA Indicator 2026 — это не просто индикатор и не обычный советник с примитивным входом по шаблону. Это премиальный торговый комплекс для MetaTrader 5, созданный для работы с XAUUSD, который объединяет в себе: - многоуровневый анализ рынка; - интеллектуальную фильтрацию сигналов; - режим автоматической торговли; - продвинутое сопровождение сделки;
PythonX GbpUsd M1 Sniper
Abhinav Puri
5 (1)
Эксперты
PythonX GBPUSD M1 Sniper Structure-Based Precision Scalping Expert Advisor PythonX GBPUSD M1 Sniper is a high-precision Expert Advisor developed specifically for GBPUSD on the M1 timeframe. The system is built around Smart Money Concepts, focusing on market structure behavior to identify high-probability entries with minimal noise. The strategy leverages Break of Structure (BOS) and Change of Character (CHOCH) to detect momentum shifts and early reversals, allowing the EA to enter trades with st
HB Trading Gold Ultra
Manoj Lohar
Эксперты
HB Trading Solution Ultra | Профессиональный Gold EA для MetaTrader 5 Полностью автоматизированный советник для торговли XAUUSD (Золото) на MetaTrader 5. Никакого ручного вмешательства не требуется. [Акционная цена на ограниченное время Цена увеличивается на $50 после каждых 5 покупок. Финальная цена: $299] КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ Умное управление корзиной — несколько сделок управляются как одна группа Виртуальный трейлинг — прогрессивно фиксирует прибыль, без жёсткого стоп-лосса Динамический шаг
Exclusive black Pro Max MT5
Natalyia Nikitina
Эксперты
Exclusive black Pro Max MT5 — автоматизированная торговая система Exclusive black Pro Max MT5 — это эксперт-советник для MetaTrader 5, основанный на алгоритмах анализа рынка и управлении рисками. Советник работает в полностью автоматическом режиме и требует минимального вмешательства со стороны трейдера. Внимание! Свяжитесь со мной сразу после покупки , чтобы получить инструкции по настройке! ВАЖНО: Все примеры, скриншоты и тесты приведены исключительно в демонстрационных целях. Если у одного бр
Indicement MT5
Profalgo Limited
4.21 (24)
Эксперты
Добро пожаловать в Indicement! ПОДСТАВКА ГОТОВА! -> скачать файлы набора   здесь ЗАПУСК ПРОМО: По текущей цене осталось всего несколько экземпляров! Окончательная цена: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT     привносит мой 15-летний опыт создания профессиональных торговых алгоритмов на рынки инде
Qilin Imperial Grid Gold Mech
Napat Puangjunkum
Эксперты
QILIN IMPERIAL-GRID GOLD MECH  H1 SuperTrend Smart Grid with Crash Protection Qilin Imperial-Grid Gold Mech  is an advanced trend-following Smart Grid Expert Advisor. Inspired by the "Qilin" (Kirin), the ancient mythical creature that brings immense wealth and divine protection, this EA is designed to safely accumulate profit while avoiding catastrophic market crashes. While traditional grid systems are extremely dangerous and often blow accounts when the market trends strongly against them,
Gold Hybrid EA
Kunal Ramanbhai Vaghela
Эксперты
*** NEVER LOSING ADAPTIVE STRETEGY *** Gold Hybrid EA is a professional Expert Advisor built specifically for XAUUSD (Gold) on the H1 timeframe. It combines three independent trading strategies into a single adaptive engine, each targeting different market conditions. **Three-Strategy Engine** - Trend Following: EMA crossover confirmed by ADX filter. Captures directional moves when gold is trending. Configurable fast/slow EMA periods and ADX threshold. - Mean Reversion: RSI extremes combined
AI Neural Nexus EA MT5
John Dickenson
Эксперты
Introducing the AI Neural Nexus EA A state-of-the-art Expert Advisor tailored for trading Gold (XAUUSD) and GBPUSD. This advanced system leverages the power of artificial intelligence and neural networks to identify profitable trading opportunities with a focus on safety and consistency. Unlike traditional high-risk methods, AI Neural Nexus prioritizes low-risk strategies that adapt to market fluctuations in real time, ensuring a smart trading experience. Important Information Contact us immedia
Stark AI Gold Martingale Scalper Day Trader
Chainarong Yensawat
Эксперты
Stark AI Gold Martingale Scalper Master (v2.21) Next-Gen Hybrid Neural Network & Trend-Locked Matrix Architecture for Gold (XAUUSD) Stark AI Gold Martingale Scalper Master is an elite, fully autonomous algorithmic trading system engineered exclusively for Gold (XAUUSD). Unlike primitive martingale grids that blindly add market orders during high-slippage events, this system fuses an advanced Predictive Neural Network Gate with a mechanical MACD Trend-Locked Interlock Protocol to achieve maximum
Volumen Scalper GOLD
Ignacio Agustin Mene Franco
Эксперты
Volume Scalper Gold - Professional Expert Advisor Overview Volume Scalper Gold is an automated trading system specifically designed to trade the XAU/USD (Gold) pair on the M5 timeframe, using volume analysis as the primary entry filter. This Expert Advisor (EA) combines an intelligent grid strategy with high-volume impulse detection. Key Features Volume-Based Signal System Impulse Detection: Identifies candles with above-average volume multiplied by a configurable factor. Directional Confirmat
Scalping King Santosa BOT EA
Edwin Santosa
Эксперты
KING SANTOSA EA – Professional XAUUSD Scalping Expert Advisor Smart. Discipline. Profit. KING SANTOSA EA is a professional Expert Advisor specifically developed for XAUUSD (Gold) . Designed for traders who value precision, discipline, and consistency, this EA focuses on identifying high-quality trading opportunities while maintaining robust risk management. Rather than opening trades aggressively, KING SANTOSA EA analyzes market conditions and executes positions only when predefined trading crit
Intersection EA
Kalinka Capital OU
Эксперты
Intersection EA является полностью автоматизированной программой (торговый робот), выполняющий торговые сделки на валютном рынке в соответствии заданному алгоритму и индивидуальным, для каждого инструмента, торговым настройкам. Intersection EA прекрасно подходит как для начинающих трейдеров, так и для профессионалов, которые имеют солидный опыт торговли на финансовых рынках. Трейдеры и программисты нашей компании, Kalinka Capital OU, работали над созданием и развитием форекс робота Intersection
С этим продуктом покупают
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.76 (140)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (27)
Эксперты
Syna 7 - ИИ, который остаётся со сделкой Большинство торговых систем перестают думать после входа. Syna так не делает. Syna 7 — это торговый ИИ-ассистент и автономная торговая система, созданная для того, чтобы участвовать в процессе от анализа до выхода. Она может отслеживать текущие условия, помнить контекст сделки, оценивать новости и волатильность, управлять позициями, координировать счета и продолжать пересматривать решения после открытия ордера. Торговля не заканчивается на входе. Интелле
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Эксперты
8+ years of live track record with +12,000% account growth: Live performance MT 4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make profit Supported cu
AiQ
William Brandon Autry
4.87 (38)
Эксперты
Представляем AiQ Gen 2 – Быстрее. Умнее. Мощнее, чем когда-либо. Мы помогли начать этот сдвиг в конце 2024 года с Mean Machine, одной из первых систем, внедривших настоящий передовой ИИ в реальную розничную торговлю. AiQ Gen 2 является следующей эволюцией в этой линейке. AiQ Gen 2 создан для скорости на совершенно ином уровне. Отложенные ордера лежат в основе его преимущества, позволяя позиционироваться с точностью до расширения импульса, а затем передать управление адаптивному интеллекту. Боль
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.38 (21)
Эксперты
Советник Bonnitta EA  основан на стратегии отложенной позиции ( PPS ) и очень продвинутом алгоритме скрытной торговли. Стратегия Bonnitta EA представляет собой комбинацию секретного пользовательского индикатора, линий тренда, уровней поддержки и сопротивления ( Price Action ) и наиболее важного алгоритма скрытной торговли, упомянутого выше. НЕ ПОКУПАЙТЕ EA БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ПРОВЕРОК НА РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ БОЛЕЕ 3 МЕСЯЦЕВ, МНЕ ЗАНИМАЛОСЬ БОЛЕЕ 100 НЕДЕЛЬ (БОЛЕЕ 2 ЛЕТ), ЧТОБЫ ПРОВЕРИТЬ BONNITTA EA НА РЕ
Perceptrader AI MT5
Valeriia Mishchenko
4.67 (6)
Эксперты
80 consecutive months in profit with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Perceptrader AI is a cutting-edge grid trading system that leverages the power of Artificial Intelligence, utilizing Deep Learning algorithms and Artificial Neural Networks (ANN) to analyze large amounts of market data at high speed and detect high-potential trading opportunities to exploit. Supported currency pairs: NZDUSD, USDCAD, AUDNZD, AUDCAD, NZDCAD, GBPCHF Timeframe: M5 Features: Trend , Mome
Velora MT5
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Эксперты
The Intelligent Grid EA — A Team of Smart Modules Following the 5-star success of its MT4 predecessor, Velora has been completely rebuilt for MT5 with a fundamental shift in design. Most grid EAs are one engine doing many jobs. Velora is different. Inside Velora, there is a team. Four smart modules, each with one specialty, working together so the system stays adaptive at every stage of a trade — from the moment of entry, to scaling decisions, to the exit. Meet the team: VSE — Velora Smart Entr
Minting
Zenzo Phathisani Mtungwa
Эксперты
ПРИКРЕПИТЕ к графику M1 или M5 для наилучших результатов и быстрых входов и выходов Minting – The Gold Scalper (Lite Edition) — это упрощённый, профессиональный советник, разработанный компанией Ramulo Software Ltd., специально созданный для извлечения прибыли из высокой волатильности и потенциала золота (XAUUSD). Он объединяет интеллектуальную рыночную структуру на основе EMA, определение тренда с помощью ATR, многоуровневый USD-трейлинг и строгий контроль просадки в лёгкую и простую в использ
Golden Pickaxe MT5
Valeriia Mishchenko
3.56 (9)
Эксперты
EA has high-performance live track records of different set files: Live performance MT 4 version can be found here Golden Pickaxe is a mean-reversion grid trading system that uses machine learning technology to place high-profit potential trades on the Gold market. It uses real market inefficiencies to its advantage to have an edge over the market. The EA has 5 predefined set files, which are essentially 5 different trading systems on gold . You may choose the default option (XAU Risky) or have
Night Hunter Pro MT5
Valeriia Mishchenko
3.92 (37)
Эксперты
У советника есть трек: многие месяцы стабильной торговли с  низкой просадкой : All Pairs 9 Pairs Night Hunter Pro  - это продвинутый  скальпер,  использующий умные алгоритмы входа/выхода с фильтрами для определения самых безопасных точек входа в спокойные периоды рынка. Эта система ориентирована на  долгосрочный рост. Это профессиональная система, разработанная мной много лет назад, которая постоянно обновляется и включает в себя последние инновации в области торговли. Ничего модного, никакого т
Swingy3
Bashier Awny Husein Ismail Alhafy
Эксперты
Swingy3: The Institutional Pivot & Swing Execution Engine Swingy3 is an algorithmic trading system designed for MetaTrader 5, focusing on high-conviction price action swings and institutional-grade risk management. Unlike standard retail indicators, Swingy3 analyzes market structure through dynamic pivot points and multi-timeframe confluence to identify entries where momentum and exhaustion align. The Strategy The core of Swingy3 is its advanced Pivot Analysis engine. It detects institutional "S
Foli Pivots MT5
John Folly Akwetey
Эксперты
Expert advisor trades by pivot levels, support and resistance levels based on pivot levels. Also expert advisor takes into account volatility filter, uses standard Martingale and anti-Martingale systems, drawdown protection, standard trailing stop, trading time and trading Trade Order   – direction of trading (only buy, only sell or buy and sell) Use Volatility Filter   – enabling/disabling of volatility filter using Volatility Filter   – value of volatility filter Count Of Days For Volatility F
SD Gold HFT Scalper EA
Patel Dipeshkumar Ramanbhai
Эксперты
SD Gold HFT Scalper EA — это продвинутая высокочастотная торговая система, разработанная специально для экстремальной волатильности и быстрого исполнения сделок на рынке. В отличие от традиционных Expert Advisor, которые полагаются на запаздывающие данные свечей OHLC (Open, High, Low, Close), эта система работает полностью на чистых, сырых тиковых данных. Отслеживая микро-движения цен Bid и Ask, она выявляет и использует взрывные импульсы движения ещё до того, как они появятся на стандартных гр
Gold Grabber Grid Hedge
Israel Odartei Lamptey
Эксперты
GOLD GRABBER Israel L. MT5 Grid-Hedge EA ВНИМАНИЕ: Советник оптимизирован Только для GOLD (XAUUSD) – тестируйте на других парах на свой страх и риск! (Минимальный капитал: $1000) Скачать готовые настройки можно по ссылке: Используйте эти настройки для XAUUSD: https://drive.google.com/drive/folders/1FBfc-eE7B7APhZ-P754R76d3xih8OnXX?usp=sharing Профессиональная сеточная торговая система с расширенным управлением рисками Данный продвинутый советник использует двухнаправленную сеточную стратегию, о
Monarch Golden Sparrow
Ghayas Ul Haque Malik
Эксперты
️ REQUIRED SETTING: Optimized for XAUUSD 0.01 Lot Size. ATTENTION: This system is precision-tuned for XAUUSD (Gold)  on Exness  using a base entry of 0.01 lots . For maximum stability and account longevity, users must ensure their starting input is set to 0.01 unless using high-capital professional accounts. Monarch Golden Sparrow: The Gold Sovereign. Precision. Recovery. Power. THE ASSET: Gold (XAUUSD) is the king of volatility. It doesn't move; it strikes. To trade it, you don't need a basic
Saiko Scalper v5
Samir Saleh Mohammed Hassan
Эксперты
SAIKO Scalper is an advanced algorithmic trading robot designed to detect and exploit real market momentum using tick-level impulse analysis. Instead of relying only on traditional indicators, the robot monitors consecutive price movements in real time and enters trades when a strong directional impulse is detected. This approach allows SAIKO Scalper to capture fast market opportunities while avoiding many false signals caused by normal price fluctuations. The robot includes multiple layers of
PivotStorm
Li Yin Fang
Эксперты
PivotStorm - Adaptive XAUUSD Market Structure Breakout EA Professional Automated Trading System for MetaTrader 5 PivotStorm is a professional XAUUSD Expert Advisor designed for traders who prefer structured breakout trading based on confirmed market levels. The system combines market structure analysis, intelligent pending-order execution and multi-level risk management to provide a disciplined automated trading approach for the gold market. Unlike simple breakout robots that react to every pri
Scalp Master MT5
Hari Parajuli
Эксперты
Scalp Master Expert Advisor — это полностью автоматизированная торговая система, разработанная для скальпинговых стратегий в условиях трендового рынка. Она создана для выявления краткосрочных торговых возможностей на ликвидных рынках с особым акцентом на качество сделок и контроль риска. EA подходит для трейдеров, которые предпочитают системный и основанный на правилах подход без ручного вмешательства. Он лучше всего работает на инструментах с низкими спредами и высокой ликвидностью, включая: XA
Stealth 150 DE40
Szymon Jan Szarowski
4 (1)
Эксперты
Простите за выдающуюся доходность 340% годовых! Да, вы всё правильно прочитали: такие результаты тестирования в 340% годовых почти что неприлично хороши. Но, пожалуйста, не поймите меня неправильно — это не маркетинговый трюк, а результат чистого программирования и честных бэктестов. Конечно, такие "сказочные" доходности не могут сохраняться вечно, ведь через несколько лет любой советник в тесте сталкивается с ограничениями по объёму лота. Тем не менее: Stealth 150 DE40 показывает, на что
Spartan Gold Sniper AI
Quoc Dung Le
Эксперты
SPARTAN GOLD SNIPER AI - V7.2 ULTIMATE The All-In-One Gold Solution: Smart Scalping and Professional Swing Trading. Spartan Gold Sniper is not just an EA; it is a complete trading system designed specifically for XAUUSD (Gold). Version 7.2 introduces the Smart Adaptive Engine, making it the most flexible bot on the market for both small accounts and large Prop Firm capitals. Critical Requirements Latency: You must use a VPS with less than 20ms latency (Recommended: MQL5 Built-in VPS). Account:
Mercaria Unicorn Gold EA
Anton Serozhkin
Эксперты
Стартова пропозиція. Ціна поступово зростає зі збільшенням кількості продажів. Кожна покупка містить усі майбутні оновлення через MQL5 Market. Mercaria Unicorn — це адаптивна сіткова торгова система для золота (XAUUSD) на MetaTrader 5, створена практикуючими трейдерами для будь-якого рівня досвіду. Огляд Mercaria Unicorn — це адаптивна торгова система для золота (XAUUSD) та інших CFD-інструментів. На відміну від звичайних сіткових роботів із фіксованими параметрами, вона автоматично налаштовує к
Caicai Long and Short Pair Trading
Thiago Lopes
Эксперты
CaicaiLS Pro - Advanced Pair Trading & Statistical Arbitrage (Version 9.0) The CaicaiLS Pro is a quantitative Expert Advisor designed for Long & Short operations (Pair Trading) using Statistical Arbitrage . Developed for traders seeking precision, it tracks correlation and cointegration anomalies across multiple asset pairs simultaneously, seeking performance in both mean reversion and momentum breakouts. Its advanced architecture features the introduction of Shadow Execution technology. The mat
Neurolite EA gbpusd
Aliaksandr Salauyou
Эксперты
Neurolite эксперт использует нейронную сеть для принятия решений по сделкам. Сеть обучена на 10-летней истории реальных тиковых данных. Торговля ведется только по паре GBP/USD. Отличительной особенностью данного советника является небольшое количество входных параметров, для облегчения работы пользователя. Обученная нейронная сеть всё настроит за вас. Торговая стратегия. Система не использует опасные стратегии (типа усреднение или мартингейл), а чётко следует указаниям нейронной сети. В каждой
Neurolite EA eurusd
Aliaksandr Salauyou
Эксперты
Neurolite эксперт использует нейронную сеть для принятия решений по сделкам. Сеть обучена на 5-летней истории реальных тиковых данных. Торговля ведется только по паре EUR/USD . Отличительной особенностью данного советника является небольшое количество входных параметров, для облегчения работы пользователя. Обученная нейронная сеть всё настроит за вас. Данный советник построен на базе ранее выпущенной версии советника Neurolite EA gbpusd , который был доработан для успешной торговли на валютной п
Eagle Scalper MT5
Yang Wu
Эксперты
Эта скальпинговая система работает только во время азиатской сессии. Использует несколько уникальных индикаторов для определения колебаний цены. Динамические уровни тейк-профит и стоп-лосс в зависимости от рыночных условий. Фиксированный стоп-лосс для защиты капитала, низкий риск потери большой суммы денег. Не нуждается в SET-файлах. Параметры одинаковы для всех валютных пар. Оптимизирован для работы с EURAUD . Рекомендуется запускать советник Eagle Scalper на графике M15 . Рекомендуется запуск
Snake EURUSD
Thurau Baerbel
Эксперты
Советник Snake EURUSD Real — полностью автоматический робот, торгующий на рынке форекс. Робот торгует на любой паре, но лучшие результаты достигнуты на EURUSD M15. Система также работает с любым брокером, предоставляющим плавающий спред. Преимущества Советник не использует такие системы, как мартингейл, хеджирование и т.д. Советник использует стоп-лосс и трейлинг-стоп для получения прибыли. Кроме того, вы также можете установить тейк-профит (на EURUSD я использовал 93). Наилучшие результаты тес
BenefitEA Mt5
Vsevolod Merzlov
Эксперты
Benefit EA Используется только на счетах с хеджированием. Benefit EA - безиндикаторный гибкий сеточный советник со специальными точками входа, обеспечивающие статистическое преимущество,выявленное с помощью математического моделирования рыночных паттернов. В советнике не используется стоп-лосс, все сделки закрываются по тейк-профиту или трейлинг-стопу. Есть возможность планирования увеличений лота. Функция «Фильтр времени» - устанавливается в соответствии с внутренним временем терминала, соглас
STFX Binary Technologies
Abigail Refiati
Эксперты
EA STFX BINARY TECHNOLOGIES EA STFX Binary Technologies is specifically designed for Binary MT5 products Volatility Index 75 and 100 The Expert Advisor can be used for Full Automatic and Semi Automated trading. EA STFX has various strategies such as: Day Trade, Averagging , Martingale, Anti Martingale and or combine the two Trading positions can be closed easily using panels such as close profit only, close buy, close sell, close all transactions The choice of indicators for position entries us
TS Trade
Carlos Reis Dos Santos
Эксперты
DESCRIÇÃO O TS Trade é um robô desenvolvido por profissionais com longa experiência no Mercado Financeiro. É baseado em algoritmos de negociação avançados. Tem como principal característica uma gestão de risco rigorosa. É perfeito para quem busca uma ferramenta eficaz para automatizar suas negociações. Instale o Robô e deixe que ele faça todo o trabalho por você. MÉTODO O TS Trade utiliza um algoritmo o qual possibilita identificar uma tendência do mercado a partir da movimentação de duas média
Trader Dream 02
Marco Stacchiotti
Эксперты
ГЛАВНАЯ ИДЕЯ. Прежде всего, это второй из семейства советников, основанный на одной и той же стратегии, примененной к разным показателям. Это означает, что одна и та же стратегия и одно и то же управление капиталом применяются к разным показателям с основной фильтрацией спреда. Конечная цель заключается в разработке советника с более высокой вероятностью успеха и минимальными потерями в целом. Эта особенность, будет расти уверенность в использовании советника, для долгосрочного удовлетворения.
Другие продукты этого автора
Gold Sniper by Nadim
Nadim Rafik Golandaj
Эксперты
GOLD HUNTER EA — Умный, Надежный и Полностью Автоматизированный Торговый Робот GOLD HUNTER EA — это профессиональный торговый советник (Expert Advisor), разработанный для трейдеров, которые ценят точность, стабильность и дисциплинированное управление рисками. Вместо погони за каждым движением рынка он сосредоточен на поиске качественных торговых возможностей и их автоматическом исполнении. Советник использует интеллектуальный анализ рынка и современные алгоритмы фильтрации сделок, что позволяет
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв