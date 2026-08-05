Gold Huntterr
- Эксперты
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- Версия: 5.30
- Активации: 5
Gold Hunter — Торгуйте как профессионал, без постоянного контроля экрана
Создан для трейдеров, которые устали от догадок. Gold Hunter сочетает трендовую логику с той дисциплиной управления рисками, о которой мечтает каждый трейдер — автоматический расчёт объёма позиции, самоуправляемые стопы и встроенный «предохранитель», защищающий ваш счёт, когда рынок разворачивается против вас.
🎯 Умные точки входа — сделки открываются только при наличии реального направленного движения
🛡️ Расчёт объёма по риску — каждая сделка автоматически масштабируется под ваш депозит
📈 Автоматический трейлинг-стоп — прибыль фиксируется сама, без ручного управления
🧠 Встроенная дисциплина — дневной лимит убытков и «охлаждение» после серии убыточных сделок соблюдают правила за вас
⚙️ Безопасное исполнение ордеров — маржа, объём и минимальное расстояние стопов проверяются перед каждой сделкой
Без мартингейла. Без сетки. Без перерисовки. Только чёткие правила, соблюдаемые неукоснительно, каждый раз.
Best Timeframe 4H
Результаты тестирования
|Показатель
|Результат
|Символ / Таймфрейм
|XAUUSD, H4
|Процент прибыльных сделок
|77.8%
|Профит-фактор
|4.30
|Фактор восстановления
|2.51
|Максимальная просадка по эквити
|17.94%