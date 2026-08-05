Gold Huntterr

Gold Hunter — Торгуйте как профессионал, без постоянного контроля экрана

Создан для трейдеров, которые устали от догадок. Gold Hunter сочетает трендовую логику с той дисциплиной управления рисками, о которой мечтает каждый трейдер — автоматический расчёт объёма позиции, самоуправляемые стопы и встроенный «предохранитель», защищающий ваш счёт, когда рынок разворачивается против вас.

🎯 Умные точки входа — сделки открываются только при наличии реального направленного движения

🛡️ Расчёт объёма по риску — каждая сделка автоматически масштабируется под ваш депозит

📈 Автоматический трейлинг-стоп — прибыль фиксируется сама, без ручного управления

🧠 Встроенная дисциплина — дневной лимит убытков и «охлаждение» после серии убыточных сделок соблюдают правила за вас

⚙️ Безопасное исполнение ордеров — маржа, объём и минимальное расстояние стопов проверяются перед каждой сделкой

Без мартингейла. Без сетки. Без перерисовки. Только чёткие правила, соблюдаемые неукоснительно, каждый раз.

Best Timeframe 4H



Результаты тестирования

Показатель Результат Символ / Таймфрейм XAUUSD, H4 Процент прибыльных сделок 77.8% Профит-фактор 4.30 Фактор восстановления 2.51 Максимальная просадка по эквити 17.94%



