Gold Huntterr

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Gold Hunter — 像专业交易者一样交易，无需长时间盯盘

专为厌倦猜测的交易者打造。Gold Hunter 将趋势跟踪逻辑与大多数交易者渴望拥有的风险纪律相结合——自动仓位管理、自我管理止损，以及在市场逆转时保护您账户的内置熔断机制。

🎯 智能入场 — 仅在存在真实方向性趋势时才进行交易

🛡️ 按风险自动计算仓位 — 每笔交易根据您的账户资金自动调整规模

📈 自动追踪止损 — 利润自动锁定，无需手动管理

🧠 内置交易纪律 — 每日亏损限额与连续亏损冷却机制，替您严格执行规则

⚙️ 安全下单执行 — 每笔订单发送前均检查保证金、交易量限制及最小止损距离

无马丁格尔加仓，无网格交易，无重绘。只有被严格执行的明确规则，次次如此。

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