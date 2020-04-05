Aureon Multi Strategy Portfolio I

Один советник. Четыре некоррелированные стратегии. Одна настройка риска.

Aureon Multi-Strategy Portfolio I объединяет четыре независимые стратегии Aureon в одном советнике: каждая торгует на своём рынке, со своей логикой и своим magic number. Ни один отдельный символ не определяет ваш месяц. Цель — диверсификация: за счёт распределения риска между слабо коррелированными валютами и индексами кривая средств, как правило, получается более плавной, чем у одиночной стратегии.

Стартовая цена: $499 — цена повышается на $100 после каждых 10 проданных копий. Финальная цена: $1,999.
Доступна аренда: $120 / 3 месяца · $249 / 1 год

Бонус при запуске: после покупки оставьте честный отзыв и свяжитесь со мной — вы получите QuickBar Pro (стоимостью $49) бесплатно для 1 торгового счёта.

Без мартингейла
Без сетки
Без усреднения
У каждой сделки есть реальные Stop Loss и Take Profit (выставляются на сервере, не скрытые)
Одна позиция на стратегию, максимум 4 позиции одновременно
Работает на счетах Hedging и Netting

Почему портфель, а не советник для одного рынка?

Большинство советников торгуют одним символом по одной стратегии. Когда характер этого рынка меняется, меняется и кривая средств. Aureon Portfolio I использует противоположный подход: четыре стратегии на основе правил на четырёх рынках с низкой корреляцией между собой (две пары с JPY на разных таймфреймах и два фондовых индекса). Пока одна стратегия ждёт, другая работает. Это диверсификация на практике: меньше «пустых» месяцев и отсутствие зависимости от одного состояния рынка.

Входящие в состав стратегии

  • Aureon GBPJPY — GBP/JPY, M15 (лонг)
  • Aureon USDJPY — USD/JPY, H1 (лонг)
  • Aureon NAS100 — NASDAQ 100, H1/H4 (лонг)
  • Aureon DAX — индекс DAX, H1 (лонг)

Каждая стратегия полностью изолирована: свой символ, свой magic number, свой префикс сделок. Вы можете сразу определить принадлежность любой сделки и отдельно проанализировать каждую стратегию в истории торговли.

Результаты бэктеста (реальные тики, начальный депозит $10,000, риск 1% на сделку)

  • Общая чистая прибыль: +242% ($24,259)
  • Профит-фактор: 1.38 · Коэффициент Шарпа: 2.56 · Фактор восстановления: 11.3
  • Максимальная просадка по средствам: 7.78% (относительная: 10.06%)
  • 1,591 сделка — статистически значимая выборка, а не подогнанная под историю горстка сделок
  • Матожидание выигрыша: $15.25 на сделку · LR Correlation: 0.99 (плавная кривая средств)

Результаты бэктеста не являются результатами реальной торговли и не гарантируют доходность в будущем.

Возможности

  • Полностью автоматическая работа, без ручного вмешательства
  • Четыре стратегии, изолированные друг от друга (свой префикс, magic и символ)
  • Единый мани-менеджмент для всего портфеля: процент от средств или фиксированная сумма
  • Stop Loss и Take Profit на стороне сервера
  • Без мартингейла, без сетки, без усреднения
  • Совместим со счетами Hedging и Netting
  • Один график управляет всеми четырьмя стратегиями

Профиль системы

Это долгосрочная система. Она ищет качественные сделки, а не количество, поэтому возможны периоды бездействия, когда одна или несколько стратегий не торгуют. Это нормально и ожидаемо: советник входит в рынок только при выполнении своих условий. Если вы ищете советник, открывающий по 20 сделок в день, — это не он. Если вам нужен дисциплинированный портфель, который можно использовать годами с фиксированными правилами риска, — это он.

Полная прозрачность: в бэктесте худшая серия убытков составила 10 сделок подряд (-$1,365 при риске 1% на тестовом счёте). Серии убытков из 5–10 сделок — нормальная часть статистики этой системы. Если из-за этого вы отключите советник, этот портфель не для вас.

Установка и использование

  1. Прикрепите советник к одному графику ликвидного символа (например GBPJPY, H1). Один график запускает все четыре стратегии.
  2. В группе параметров SYMBOLS введите точное название символа у вашего брокера, включая суффикс (например GBPJPY.a, NAS100.fs, DAX40.fs). Это самый важный шаг: если название не совпадает, эта стратегия торговать не будет.
  3. В группе MONEY MANAGEMENT выберите режим риска:
    • Процент от средств — каждая сделка рискует процентом от вашего капитала (по умолчанию 1%).
    • Фиксированная сумма — каждая сделка рискует фиксированной суммой денег.
  4. Включите AutoTrading. Готово: остальное советник делает сам.

Рекомендации

  • Используйте брокера с низкими спредами, у которого доступны все четыре символа (две пары с JPY + NASDAQ 100 + DAX).
  • Счёт с быстрым исполнением и, в идеале, VPS для работы 24/5.
  • Рекомендуемый минимальный баланс: $1,000 (бэктест проводился на $10,000 с риском 1% на сделку; советник масштабирует размер лота под ваш баланс).
  • Сначала протестируйте на демо-счёте, чтобы проверить названия символов и поведение у вашего брокера.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Советник закрывается при прикреплении к графику / я получаю "error code 1".
Почти всегда это означает, что одно из названий символов во входных параметрах не совпадает с названием у вашего брокера. Значения по умолчанию (GBPJPY, USDJPY, NAS100, DAX) — общие. Откройте «Обзор рынка», проверьте ТОЧНОЕ название каждого символа (с суффиксом, например DAX40.fs) и введите его без изменений в группе SYMBOLS. Советник сообщает во вкладке «Эксперты», если символ не существует.

В тестере стратегий я получаю "cannot load custom indicator ... [4805]" для одного из символов (например DAX40.fs).
Это ограничение тестера MT5: он автоматически загружает историю основного символа, но не историю дополнительных символов. Решение: откройте график этого символа (например DAX40.fs, H1) и прокрутите его назад, чтобы загрузить историю, либо один раз запустите бэктест, используя его как основной символ. После этого история попадает в кэш, и портфель загружает его как дополнительный символ.

Работает в тестере, но не на реальном счёте (или наоборот).
Проверьте две вещи: (1) что включён AutoTrading и ваш брокер разрешает алгоритмическую торговлю; (2) что названия символов во входных параметрах совпадают с названиями на вашем реальном счёте — там суффиксы иногда отличаются от демо.

Одна из стратегий не открывает сделок.
Это может быть нормально: система долгосрочная, с периодами бездействия. Прежде чем беспокоиться, убедитесь, что символ этой стратегии написан во входных параметрах правильно и доступен у вашего брокера.

Можно ли использовать на счёте Netting?
Да. Портфель работает как на счетах Hedging, так и на счетах Netting.

Сколько капитала мне нужно?
Поскольку параллельно работают четыре стратегии, рекомендуется комфортный баланс и умеренный риск на сделку (1% по умолчанию — хорошая отправная точка). Настройте мани-менеджмент под вашу устойчивость к риску.

Поддержка

Я отвечаю на каждое сообщение. По любым вопросам об установке или названиях символов у вашего брокера пишите мне через профиль MQL5 — обычно отвечаю в течение 24 часов.

Если Aureon Portfolio I хорошо работает у вас, пожалуйста, оставьте отзыв — ваш отзыв поддерживает дальнейшее развитие серии Aureon.


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ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
SomaGold
Andrii Soma
5 (9)
Эксперты
SomaGold — мультистратегийный пробойный советник для MetaTrader 5, созданный исключительно для золота (XAUUSD). Один график, один советник, 32 независимые стратегии, работающие вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Это мой первый опубликованный советник на MQL5. Чтобы сделать его доступным на старте, я использую прозрачную модель поэтапного роста цены: Стартовая цена: 100 USD Цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Ранние покупатели фиксируют самую низк
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Byrdi
William Brandon Autry
5 (20)
Эксперты
BYRDI - Сеть ИИ, которая торгует как единое целое Большинство советников видят один терминал. BYRDI видит всю сеть. Сделка, открытая на одном счёте, может изменить риск каждого другого вашего счёта. BYRDI объединяет отдельные терминалы MetaTrader 5 в одну согласованную mesh-сеть. Каждый узел может сохранять свой счёт, брокера, рынки, модель ИИ, стратегию и настройки риска, оставаясь при этом осведомлённым о системе в целом. BYRDI может распределять возможности, контролировать экспозицию и обесп
Aetherion Prime EA
Valentina Zhuchkova
1 (2)
Эксперты
AETHERION PRIME EA Точная алгоритмическая торговля на XAUUSD, таймфрейм H1 Публичный живой сигнал для мониторинга в реальном времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2381671 Ограниченное стартовое предложение Первые 7 копий доступны всего за $259 . После их продажи цена сразу увеличится на $100 — до $359 . Это стартовое предложение предназначено для трейдеров, которые хотят присоединиться к Aetherion Prime EA на самом раннем этапе и с самого начала наблюдать за развитием системы через публичный
ArtQuant Gold
Miguel Angel Vico Alba
4.2 (25)
Эксперты
ArtQuant Gold — мультимодульный торговый советник для XAUUSD ArtQuant Gold — это автоматическая торговая система, разработанная исключительно для торговли золотом в MetaTrader 5. Советник объединяет несколько независимых торговых модулей с централизованным управлением портфелем, ограничениями экспозиции, фильтрами исполнения, виртуальным управлением сделками и средствами защиты счета. Он предназначен для трейдеров, которым нужна специализированная система для XAUUSD без необходимости самостоятел
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.53 (123)
Эксперты
Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD  (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал:  Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подкл
The Gold Phantom
Profalgo Limited
4.7 (44)
Эксперты
ГОТОВО К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РЕКВИЗИТА! -->   СКАЧАТЬ ВСЕ ФАЙЛЫ ДЛЯ СЪЕМОК ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$ НОВИНКА (от 399$)   : Выберите 1 советника бесплатно! (ограничено 2 номерами торговых счетов, любые мои советники, кроме UBS) Выгодное комплексное предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ОБЩЕСТВЕННОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   Сигнал в реальном времени Live Signal 2 !! ЗОЛОТОЙ ФАНТОМ УЖЕ ЗДЕСЬ !! После оглушительного
XIRO Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (34)
Эксперты
XIRO Robot is a professional trading system created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD, XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable and
BB Return mt5
Leonid Arkhipov
4.42 (125)
Эксперты
BB Return — советник для торговли золотом (XAUUSD). Эту торговую идею я использовал ранее в ручной торговле. В основе стратегии — возврат цены к диапазону Bollinger Bands , но не в лоб и не по каждому касанию. Для рынка золота одних лент недостаточно, поэтому в советнике применяются дополнительные фильтры, отсекающие лишние и нерабочие ситуации. Открываются только те сделки, где логика возврата действительно оправдана. Global update on June 14th   Принципы торговли — в торговле не используются с
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.59 (29)
Эксперты
BURNING GRID UP TO 35 SYMBOLS. ONE COORDINATED GRID SYSTEM. The forex market does not move through one currency pair at a time. While one symbol is trending, another may be consolidating, reversing or building a completely different opportunity. Burning Grid was developed for this multi-pair environment. From one MetaTrader 5 chart, the EA can process up to 35 supported symbols. Different grid strategies can pursue their own opportunities, while shared controls coordinate risk, spreads, currenc
Gold House MT5
Chen Jia Qi
4.49 (59)
Эксперты
Gold House — Система торговли на пробоях свинг-структуры золота Один советник. Три торговых режима. Выберите тот, который подходит именно вам. Без сетки. Без мартингейла. Цена будет увеличиваться на 50 долларов после каждых 10 покупок. Окончательная запланированная цена: 1 999 долларов. Торговые сигналы в реальном времени: Режим Profit Priority: https://www.mql5.com/en/signals/2359124 Режим BE Priority:  https://www.mql5.com/en/signals/2372604 Адаптивный режим:   https://www.mql5.com/en/sign
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.77 (128)
Эксперты
Quantum Bitcoin EA   : нет ничего невозможного, вопрос лишь в том, как это сделать! Шагните в будущее торговли   биткойнами   с   Quantum Bitcoin EA   , последним шедевром от одного из лучших продавцов MQL5. Разработанный для трейдеров, которым нужна производительность, точность и стабильность, Quantum Bitcoin переопределяет возможности в изменчивом мире криптовалют. ВАЖНО!   После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство по установке и инструкции по настройке. Цена
Daytrade Pro Algo MT5
Profalgo Limited
4.18 (11)
Эксперты
Запустить промо: Ограниченное количество копий по текущей цене Окончательная цена: 990$ НОВОЕ: получите 1 EA бесплатно!   (за 2 торговых счета) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files Добро пожаловать в DayTrade Pro Algo!   После многих лет изучения рынков и программирования различных стратегий я нашел алгоритм, в котором есть все, что нужно хорошей торговой системе: Не зависит от брокера Распрост
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Эксперты
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