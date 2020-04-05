Один советник. Четыре некоррелированные стратегии. Одна настройка риска.

Aureon Multi-Strategy Portfolio I объединяет четыре независимые стратегии Aureon в одном советнике: каждая торгует на своём рынке, со своей логикой и своим magic number. Ни один отдельный символ не определяет ваш месяц. Цель — диверсификация: за счёт распределения риска между слабо коррелированными валютами и индексами кривая средств, как правило, получается более плавной, чем у одиночной стратегии.

Стартовая цена: $499 — цена повышается на $100 после каждых 10 проданных копий. Финальная цена: $1,999.

Доступна аренда: $120 / 3 месяца · $249 / 1 год

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Без мартингейла

Без сетки

Без усреднения

У каждой сделки есть реальные Stop Loss и Take Profit (выставляются на сервере, не скрытые)

Одна позиция на стратегию, максимум 4 позиции одновременно

Работает на счетах Hedging и Netting

Почему портфель, а не советник для одного рынка?

Большинство советников торгуют одним символом по одной стратегии. Когда характер этого рынка меняется, меняется и кривая средств. Aureon Portfolio I использует противоположный подход: четыре стратегии на основе правил на четырёх рынках с низкой корреляцией между собой (две пары с JPY на разных таймфреймах и два фондовых индекса). Пока одна стратегия ждёт, другая работает. Это диверсификация на практике: меньше «пустых» месяцев и отсутствие зависимости от одного состояния рынка.

Входящие в состав стратегии

Aureon GBPJPY — GBP/JPY, M15 (лонг)

— GBP/JPY, M15 (лонг) Aureon USDJPY — USD/JPY, H1 (лонг)

— USD/JPY, H1 (лонг) Aureon NAS100 — NASDAQ 100, H1/H4 (лонг)

— NASDAQ 100, H1/H4 (лонг) Aureon DAX — индекс DAX, H1 (лонг)

Каждая стратегия полностью изолирована: свой символ, свой magic number, свой префикс сделок. Вы можете сразу определить принадлежность любой сделки и отдельно проанализировать каждую стратегию в истории торговли.

Результаты бэктеста (реальные тики, начальный депозит $10,000, риск 1% на сделку)

Общая чистая прибыль: +242% ($24,259)

Профит-фактор: 1.38 · Коэффициент Шарпа: 2.56 · Фактор восстановления: 11.3

· Коэффициент Шарпа: · Фактор восстановления: Максимальная просадка по средствам: 7.78% (относительная: 10.06%)

(относительная: 10.06%) 1,591 сделка — статистически значимая выборка, а не подогнанная под историю горстка сделок

— статистически значимая выборка, а не подогнанная под историю горстка сделок Матожидание выигрыша: $15.25 на сделку · LR Correlation: 0.99 (плавная кривая средств)

Результаты бэктеста не являются результатами реальной торговли и не гарантируют доходность в будущем.

Возможности

Полностью автоматическая работа, без ручного вмешательства

Четыре стратегии, изолированные друг от друга (свой префикс, magic и символ)

Единый мани-менеджмент для всего портфеля: процент от средств или фиксированная сумма

для всего портфеля: процент от средств или фиксированная сумма Stop Loss и Take Profit на стороне сервера

Без мартингейла, без сетки, без усреднения

Совместим со счетами Hedging и Netting

Один график управляет всеми четырьмя стратегиями

Профиль системы

Это долгосрочная система. Она ищет качественные сделки, а не количество, поэтому возможны периоды бездействия, когда одна или несколько стратегий не торгуют. Это нормально и ожидаемо: советник входит в рынок только при выполнении своих условий. Если вы ищете советник, открывающий по 20 сделок в день, — это не он. Если вам нужен дисциплинированный портфель, который можно использовать годами с фиксированными правилами риска, — это он.

Полная прозрачность: в бэктесте худшая серия убытков составила 10 сделок подряд (-$1,365 при риске 1% на тестовом счёте). Серии убытков из 5–10 сделок — нормальная часть статистики этой системы. Если из-за этого вы отключите советник, этот портфель не для вас.

Установка и использование

Прикрепите советник к одному графику ликвидного символа (например GBPJPY, H1). Один график запускает все четыре стратегии. В группе параметров SYMBOLS введите точное название символа у вашего брокера, включая суффикс (например GBPJPY.a, NAS100.fs, DAX40.fs). Это самый важный шаг: если название не совпадает, эта стратегия торговать не будет. В группе MONEY MANAGEMENT выберите режим риска: Процент от средств — каждая сделка рискует процентом от вашего капитала (по умолчанию 1%).

— каждая сделка рискует процентом от вашего капитала (по умолчанию 1%). Фиксированная сумма — каждая сделка рискует фиксированной суммой денег. Включите AutoTrading. Готово: остальное советник делает сам.

Рекомендации

Используйте брокера с низкими спредами , у которого доступны все четыре символа (две пары с JPY + NASDAQ 100 + DAX).

, у которого доступны все четыре символа (две пары с JPY + NASDAQ 100 + DAX). Счёт с быстрым исполнением и, в идеале, VPS для работы 24/5.

и, в идеале, для работы 24/5. Рекомендуемый минимальный баланс: $1,000 (бэктест проводился на $10,000 с риском 1% на сделку; советник масштабирует размер лота под ваш баланс).

(бэктест проводился на $10,000 с риском 1% на сделку; советник масштабирует размер лота под ваш баланс). Сначала протестируйте на демо-счёте, чтобы проверить названия символов и поведение у вашего брокера.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Советник закрывается при прикреплении к графику / я получаю "error code 1".

Почти всегда это означает, что одно из названий символов во входных параметрах не совпадает с названием у вашего брокера. Значения по умолчанию (GBPJPY, USDJPY, NAS100, DAX) — общие. Откройте «Обзор рынка», проверьте ТОЧНОЕ название каждого символа (с суффиксом, например DAX40.fs) и введите его без изменений в группе SYMBOLS. Советник сообщает во вкладке «Эксперты», если символ не существует.

В тестере стратегий я получаю "cannot load custom indicator ... [4805]" для одного из символов (например DAX40.fs).

Это ограничение тестера MT5: он автоматически загружает историю основного символа, но не историю дополнительных символов. Решение: откройте график этого символа (например DAX40.fs, H1) и прокрутите его назад, чтобы загрузить историю, либо один раз запустите бэктест, используя его как основной символ. После этого история попадает в кэш, и портфель загружает его как дополнительный символ.

Работает в тестере, но не на реальном счёте (или наоборот).

Проверьте две вещи: (1) что включён AutoTrading и ваш брокер разрешает алгоритмическую торговлю; (2) что названия символов во входных параметрах совпадают с названиями на вашем реальном счёте — там суффиксы иногда отличаются от демо.

Одна из стратегий не открывает сделок.

Это может быть нормально: система долгосрочная, с периодами бездействия. Прежде чем беспокоиться, убедитесь, что символ этой стратегии написан во входных параметрах правильно и доступен у вашего брокера.

Можно ли использовать на счёте Netting?

Да. Портфель работает как на счетах Hedging, так и на счетах Netting.

Сколько капитала мне нужно?

Поскольку параллельно работают четыре стратегии, рекомендуется комфортный баланс и умеренный риск на сделку (1% по умолчанию — хорошая отправная точка). Настройте мани-менеджмент под вашу устойчивость к риску.

Поддержка

Я отвечаю на каждое сообщение. По любым вопросам об установке или названиях символов у вашего брокера пишите мне через профиль MQL5 — обычно отвечаю в течение 24 часов.

Если Aureon Portfolio I хорошо работает у вас, пожалуйста, оставьте отзыв — ваш отзыв поддерживает дальнейшее развитие серии Aureon.