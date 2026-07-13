Gann Murphy
- Индикаторы
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issam rahhal sabourTechnical
analysis
Chartist
MT4 MT5 Programmer
- Версия: 3.1
- Обновлено: 4 августа 2026
- Активации: 5
Раскройте скрытую геометрическую структуру рынка.
GannNexus v3.00 — это не просто индикатор поддержки/сопротивления. Это комплексный аналитический движок, объединяющий классический анализ рыночной структуры Джона Мэрфи с продвинутой теорией «Углов цены-времени» У.Д. Ганна, математикой Квадрата 9 и сакральной геометрией.
Разработанный для трейдеров, стремящихся к точности, этот инструмент автоматически определяет рыночные формы (квадраты, треугольники, шестиугольники), вычисляет динамические углы Ганна от основных разворотов и проецирует будущие ценовые/временные цели, используя формулу Квадрата 9.
🚀 Ключевые особенности
1. Продвинутый движок поддержки и сопротивления
- Динамические уровни S/R: Автоматически определяет ключевые зоны поддержки и сопротивления на основе кластеров недавних разворотов.
- Линии тренда: Автоматически рисует линии тренда, соединяющие основные максимумы и минимумы.
- Точки разворота (Pivot): Четко отмечает свинговые максимумы и минимумы настраиваемыми стрелками.
2. Интеграция Квадрата 9 У.Д. Ганна
- Геометрические ценовые углы: Вычисляет будущие уровни цен по формуле Квадрата 9: (√Цена ± Фактор × Циклы)² .
- Автоопределение форм: Индикатор сканирует движение цены, чтобы определить, соблюдает ли рынок квадрат (90°), треугольник (120°), шестиугольник (60°) или другие геометрические углы.
- Многоцикловые проекции: Проецирует цели 1-го, 2-го и 3-го циклов.
3. Сакральная геометрия и визуальные инструменты
- Гексаграмма (Звезда Давида): Рисует узор из пересекающихся треугольников между основными максимумами и минимумами для выявления зон равновесия.
- Веер Ганна / Треугольники движения: Проецирует динамические веерные линии (1x1, 1x2, 2x1 и т.д.) от основных разворотов.
- Ценовые каналы: Автоматически рисует 3-линейные каналы (Верхний, Средний, Нижний).
4. Анализ временных циклов
- Вертикальные временные линии: Проецирует будущие временные цели на основе соотношения между ценовыми углами и временем.
- Пересекающиеся квадраты: Выделяет специфические временные/ценовые зоны, где развороты статистически более вероятны.
- Подсчет циклов через сумму цифр: Использует нумерологию для прогнозирования точек окончания циклов.
5. Фибоначчи и гармонические цели
- Фибоначчи на основе углов: Рисует уровни коррекции Фибоначчи от уровня угла Ганна до нуля.
- Гармонические уровни: Выделяет критические уровни 0.786 и 0.886.
- Цель разворота (2x): Вычисляет цель, где цена должна пройти расстояние, в два раза превышающее начальное движение угла.
⚙️ Как это работает
Индикатор работает в три этапа:
- Обнаружение структуры: Сканирует последние InpLookback баров для поиска значимых максимумов и минимумов.
- Геометрический расчет: Преобразует цены в целые числа и применяет формулу Квадрата 9 для нахождения уровней геометрического резонанса.
- Визуальная проекция: Рисует линии, фигуры и текстовые метки непосредственно на вашем графике.
🛡️ Лицензия и защита
Этот продукт включает надежную систему лицензирования:
- Пробный режим: 14 дней бесплатного тестирования всех функций.
- Привязка к оборудованию: Лицензии привязаны к аппаратному ID вашего терминала.
- Аренда и постоянная лицензия: Выберите срок 1 месяц, 3 месяца, 6 месяцев, 1 год или постоянную лицензию.
- Поддержка нескольких счетов: Лицензии можно активировать на до 5 счетов.
Примечание: Для активации купленной лицензии просто введите предоставленный ключ в поле InpLicenseKey .
Готовы увидеть рынок глазами У.Д. Ганна и Джона Мэрфи?
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