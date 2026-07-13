Gann Murphy

GannNexus

: Идеальное слияние геометрии цены и времени

Раскройте скрытую геометрическую структуру рынка.

GannNexus v3.00 — это не просто индикатор поддержки/сопротивления. Это комплексный аналитический движок, объединяющий классический анализ рыночной структуры Джона Мэрфи с продвинутой теорией «Углов цены-времени» У.Д. Ганна, математикой Квадрата 9 и сакральной геометрией.

Разработанный для трейдеров, стремящихся к точности, этот инструмент автоматически определяет рыночные формы (квадраты, треугольники, шестиугольники), вычисляет динамические углы Ганна от основных разворотов и проецирует будущие ценовые/временные цели, используя формулу Квадрата 9.

🚀 Ключевые особенности

1. Продвинутый движок поддержки и сопротивления

Динамические уровни S/R: Автоматически определяет ключевые зоны поддержки и сопротивления на основе кластеров недавних разворотов.

Автоматически определяет ключевые зоны поддержки и сопротивления на основе кластеров недавних разворотов. Линии тренда: Автоматически рисует линии тренда, соединяющие основные максимумы и минимумы.

Автоматически рисует линии тренда, соединяющие основные максимумы и минимумы. Точки разворота (Pivot): Четко отмечает свинговые максимумы и минимумы настраиваемыми стрелками.

2. Интеграция Квадрата 9 У.Д. Ганна

Геометрические ценовые углы: Вычисляет будущие уровни цен по формуле Квадрата 9: (√Цена ± Фактор × Циклы)² .

Вычисляет будущие уровни цен по формуле Квадрата 9: (√Цена ± Фактор × Циклы)² . Автоопределение форм: Индикатор сканирует движение цены, чтобы определить, соблюдает ли рынок квадрат (90°), треугольник (120°), шестиугольник (60°) или другие геометрические углы.

Индикатор сканирует движение цены, чтобы определить, соблюдает ли рынок квадрат (90°), треугольник (120°), шестиугольник (60°) или другие геометрические углы. Многоцикловые проекции: Проецирует цели 1-го, 2-го и 3-го циклов.

3. Сакральная геометрия и визуальные инструменты

Гексаграмма (Звезда Давида): Рисует узор из пересекающихся треугольников между основными максимумами и минимумами для выявления зон равновесия.

Рисует узор из пересекающихся треугольников между основными максимумами и минимумами для выявления зон равновесия. Веер Ганна / Треугольники движения: Проецирует динамические веерные линии (1x1, 1x2, 2x1 и т.д.) от основных разворотов.

Проецирует динамические веерные линии (1x1, 1x2, 2x1 и т.д.) от основных разворотов. Ценовые каналы: Автоматически рисует 3-линейные каналы (Верхний, Средний, Нижний).

4. Анализ временных циклов

Вертикальные временные линии: Проецирует будущие временные цели на основе соотношения между ценовыми углами и временем.

Проецирует будущие временные цели на основе соотношения между ценовыми углами и временем. Пересекающиеся квадраты: Выделяет специфические временные/ценовые зоны, где развороты статистически более вероятны.

Выделяет специфические временные/ценовые зоны, где развороты статистически более вероятны. Подсчет циклов через сумму цифр: Использует нумерологию для прогнозирования точек окончания циклов.

5. Фибоначчи и гармонические цели

Фибоначчи на основе углов: Рисует уровни коррекции Фибоначчи от уровня угла Ганна до нуля.

Рисует уровни коррекции Фибоначчи от уровня угла Ганна до нуля. Гармонические уровни: Выделяет критические уровни 0.786 и 0.886.

Выделяет критические уровни 0.786 и 0.886. Цель разворота (2x): Вычисляет цель, где цена должна пройти расстояние, в два раза превышающее начальное движение угла.

⚙️ Как это работает

Индикатор работает в три этапа:

Обнаружение структуры: Сканирует последние InpLookback баров для поиска значимых максимумов и минимумов. Геометрический расчет: Преобразует цены в целые числа и применяет формулу Квадрата 9 для нахождения уровней геометрического резонанса. Визуальная проекция: Рисует линии, фигуры и текстовые метки непосредственно на вашем графике.

🛡️ Лицензия и защита

Этот продукт включает надежную систему лицензирования:

Пробный режим: 14 дней бесплатного тестирования всех функций.

14 дней бесплатного тестирования всех функций. Привязка к оборудованию: Лицензии привязаны к аппаратному ID вашего терминала.

Лицензии привязаны к аппаратному ID вашего терминала. Аренда и постоянная лицензия: Выберите срок 1 месяц, 3 месяца, 6 месяцев, 1 год или постоянную лицензию.

Выберите срок 1 месяц, 3 месяца, 6 месяцев, 1 год или постоянную лицензию. Поддержка нескольких счетов: Лицензии можно активировать на до 5 счетов.

Примечание: Для активации купленной лицензии просто введите предоставленный ключ в поле InpLicenseKey .

Готовы увидеть рынок глазами У.Д. Ганна и Джона Мэрфи?

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