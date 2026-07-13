Gann Murphy

GannNexus: Идеальное слияние геометрии цены и времени

Раскройте скрытую геометрическую структуру рынка.

GannNexus v3.00 — это не просто индикатор поддержки/сопротивления. Это комплексный аналитический движок, объединяющий классический анализ рыночной структуры Джона Мэрфи с продвинутой теорией «Углов цены-времени» У.Д. Ганна, математикой Квадрата 9 и сакральной геометрией.

Разработанный для трейдеров, стремящихся к точности, этот инструмент автоматически определяет рыночные формы (квадраты, треугольники, шестиугольники), вычисляет динамические углы Ганна от основных разворотов и проецирует будущие ценовые/временные цели, используя формулу Квадрата 9.

🚀 Ключевые особенности

1. Продвинутый движок поддержки и сопротивления

  • Динамические уровни S/R: Автоматически определяет ключевые зоны поддержки и сопротивления на основе кластеров недавних разворотов.
  • Линии тренда: Автоматически рисует линии тренда, соединяющие основные максимумы и минимумы.
  • Точки разворота (Pivot): Четко отмечает свинговые максимумы и минимумы настраиваемыми стрелками.

2. Интеграция Квадрата 9 У.Д. Ганна

  • Геометрические ценовые углы: Вычисляет будущие уровни цен по формуле Квадрата 9: (√Цена ± Фактор × Циклы)² .
  • Автоопределение форм: Индикатор сканирует движение цены, чтобы определить, соблюдает ли рынок квадрат (90°), треугольник (120°), шестиугольник (60°) или другие геометрические углы.
  • Многоцикловые проекции: Проецирует цели 1-го, 2-го и 3-го циклов.

3. Сакральная геометрия и визуальные инструменты

  • Гексаграмма (Звезда Давида): Рисует узор из пересекающихся треугольников между основными максимумами и минимумами для выявления зон равновесия.
  • Веер Ганна / Треугольники движения: Проецирует динамические веерные линии (1x1, 1x2, 2x1 и т.д.) от основных разворотов.
  • Ценовые каналы: Автоматически рисует 3-линейные каналы (Верхний, Средний, Нижний).

4. Анализ временных циклов

  • Вертикальные временные линии: Проецирует будущие временные цели на основе соотношения между ценовыми углами и временем.
  • Пересекающиеся квадраты: Выделяет специфические временные/ценовые зоны, где развороты статистически более вероятны.
  • Подсчет циклов через сумму цифр: Использует нумерологию для прогнозирования точек окончания циклов.

5. Фибоначчи и гармонические цели

  • Фибоначчи на основе углов: Рисует уровни коррекции Фибоначчи от уровня угла Ганна до нуля.
  • Гармонические уровни: Выделяет критические уровни 0.786 и 0.886.
  • Цель разворота (2x): Вычисляет цель, где цена должна пройти расстояние, в два раза превышающее начальное движение угла.

⚙️ Как это работает

Индикатор работает в три этапа:

  1. Обнаружение структуры: Сканирует последние InpLookback баров для поиска значимых максимумов и минимумов.
  2. Геометрический расчет: Преобразует цены в целые числа и применяет формулу Квадрата 9 для нахождения уровней геометрического резонанса.
  3. Визуальная проекция: Рисует линии, фигуры и текстовые метки непосредственно на вашем графике.

🛡️ Лицензия и защита

Этот продукт включает надежную систему лицензирования:

  • Пробный режим: 14 дней бесплатного тестирования всех функций.
  • Привязка к оборудованию: Лицензии привязаны к аппаратному ID вашего терминала.
  • Аренда и постоянная лицензия: Выберите срок 1 месяц, 3 месяца, 6 месяцев, 1 год или постоянную лицензию.
  • Поддержка нескольких счетов: Лицензии можно активировать на до 5 счетов.

Примечание: Для активации купленной лицензии просто введите предоставленный ключ в поле InpLicenseKey .

Готовы увидеть рынок глазами У.Д. Ганна и Джона Мэрфи?
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Eric Venturi-Bloxs
Индикаторы
FFx Watcher PRO - панель для отображения на одном графике текущего направления стандартных индикаторов (до 15 одновременно) на нескольких таймфреймах (до 21). Панель работает в двух режимах: Режим Watcher: Мульти-индикаторный Пользователь может выбрать до 15 индикаторов для отображения Пользователь может выбрать до 21 таймфрейма для отображения Режим Watcher: Мультивалютный Пользователь может выбрать любое количество символов Пользователь может выбрать до 21 таймфрейма для отображения В этом реж
FFx 4 Patterns Alerter MT5
Eric Venturi-Bloxs
Индикаторы
Индикатор FFx Patterns Alerter дает торговые рекомендации по входу в рынок, по уровням TP 1, TP 2 и SL на основе любого из выбранных паттернов (PinBar, Engulfing, InsideBar, OutsideBar) Предлагаются следующие варианты: Для работы с несколькими парами можно запускать несколько экземпляров индикатора на одном графике. Рекомендации по входу - количество пипсов, которые будут добавлены после пробоя для входа в рынок 3 различных варианта расчета SL - по пипсам, с использованием множителя ATR или по м
FFx Basket Scanner MT5
Eric Venturi-Bloxs
Индикаторы
Версия для MetaTrader 4 доступна здесь : https://www.mql5.com/ru/market/product/24881 FFx Basket Scanner ищет до пяти индикаторов среди 16 доступных на всех парах и таймфреймах. Таким образом вы можете ясно увидеть торговли по каким валютам следует избегать, а на каких сосредоточить внимание. Когда валюта переходит в экстремальную зону (например, 20/80%), вы можете торговать всей корзиной с большей уверенностью. Другая область применения индикатора – определение сильных и слабых валют для поиск
FFx Pivot SR Suite Pro MT5
Eric Venturi-Bloxs
Индикаторы
Версия для MetaTrader 4 доступна здесь: https://www.mql5.com/ru/market/product/25793 FFx Pivot SR Suite PRO - это полный набор инструментов для построения уровней поддержки и сопротивления. Поддержка и сопротивление - самые используемые уровни во всех видах торговли. Их можно использовать для поиска разворотов тренда, установки уровней тейк-профита и стоп-лосса и т.д. Индикатор можно полностью настроить непосредственно с графика Выбор из 4 периодов для расчетов: 4-часовой, дневной, недельный и
ClassicSBA
Umri Azkia Zulkarnaen
Индикаторы
this indicator very simple and easy if you understand and agree with setup and rule basic teknical sba you can cek in link : please cek my youtube channel for detail chanel : an for detail info  contact me  basicly setup buy (long) for this indicator is Magenta- blue and green candle or magenta - green  and green candlestik and for setup sell (short) is Black - yellow - and red candle or black - red  and red candlestik
Pendiente de Precio
Cesar Juan Flores Navarro
Индикаторы
Indicador en base a la pendiente de la linea de precio, dibuja una línea de color cuando sube a base de los precios que previamente has sido procesados o linealizados, y cuando baja la pendiente la linea linealizada toma otro color. En este caso se a considerado 6 lineas de diferentes procesos desde pendientes largas hacia las cortas, observándose que cuando coincidan las pendientes se produce un máximo o mínimo, lo que a simple vista nos permitirá hacer una COMPRA O VENTA.
WanaScalper
Isaac Wanasolo
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Индикаторы
A scalping indicator based on mathematical patterns, which on average gives signals with relatively small SL, and also occasionally helps to catch big moves in the markets (more information in the video) This indicator has three main types of notifications: The first type warns of a possible/upcoming signal on the next bar The second type indicates the presence of a ready signal to enter the market/open a position The third type is for SL and TP levels - you will be notified every time price re
Coefficient Of Determination
Dmytro Nabatov
Индикаторы
Индикатор Coefficient Of Determination (COD) представляет собой значение коэффициента детерминации или квадрат коэффициента корреляции между зависимой переменной — ценой и объясняющей переменной — тиковым объемом. Что это дает нам на практике? COD отлично распознает кульминацию трендовых движений, что позволяет подбирать оптимальные точки и ловить развороты рынка. Как использовать индикатор: Наиболее популярная торговая стратегия строится совместно с трендовым индикатором Moving Average (MA), пе
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Triple Crox v4.10 Triple Crox Strategy v4.10 Паттерны • Фибоначчи • CLUSTER ML • Мульти-фильтр 1. Обзор Triple Crox v4.10 — проф. MT5 индикатор: 13 паттернов , Фибоначчи , CLUSTER ML , мульти-фильтр для точных сигналов. 2. Конфигурация Хейкен-Аши , стрелки Buy / Sell , Entry/TP1/TP2/TP3/SL , 13 фильтров. 3. Визуальные компоненты Buy/Sell стрелки • Облако EMA (3 слоя) • Ribbon лента • DEMA-ATR • Фибоначчи уровни • 13 паттернов с зонами пробоя • Dashboard 4. Риск-менеджмент ATR-стопы • Trailing
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