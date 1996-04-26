RSI Heatmap MT4





RSI HEATMAP [tambangEA] — профессиональный индикатор импульса и структуры рынка, который сочетает в себе индекс относительной силы (RSI), сигнальную линию RSI, подтвержденную логику пересечения, динамические уровни поддержки и сопротивления, рыночную информацию в реальном времени и быструю навигацию по многосимвольным графикам.

Индикатор разработан, чтобы помочь трейдерам понять направление импульса, определить важные уровни реакции, отслеживать волатильность и торговые издержки, а также быстро переключаться между выбранными символами без ручного повторного открытия графиков.

Он подходит для Форекс, золота, индексов, товаров и других инструментов, поддерживаемых MetaTrader.





Основные характеристики

Осциллятор RSI с сигнальной линией на основе SMA

Подтвержденное обнаружение пересечений RSI

Динамические бычьи уровни поддержки

Динамические медвежьи уровни сопротивления

Расчет ближайших уровней поддержки и сопротивления

Визуализация перекупленности, перепроданности и сжатия

Подтверждающие маркеры бычьего и медвежьего тренда

Панель мониторинга в реальном времени

Информация о текущем RSI и RSI закрытых свечей

Мониторинг спреда и ATR

Статистика активных и пробитых уровней

Аннулирование уровней на основе закрытия или фитиля

Панель переключения графиков для нескольких символов

Автоматическое сохранение текущего таймфрейма при смене символов

Настраиваемый список символов

Нормализация пунктов и пипов для Forex и XAU/GOLD

Интерфейс, совместимый с темными графиками

Шрифт панели мониторинга Consolas для четкого выравнивания чисел





Как работает индикатор

RSI и сигнальная линия

Индикатор рассчитывает стандартный RSI на основе цен закрытия.





Сигнальная линия рассчитывается как простая скользящая средняя значений RSI.





Эта комбинация помогает более четко выявлять изменения импульса, чем использование одной линии RSI.





Логика бычьих уровней

Бычий тренд подтверждается, когда:

RSI пересекает свою сигнальную линию сверху вниз

RSI остается ниже уровня 50 в момент пересечения

Пересечение происходит на завершенной свече

После подтверждения индикатор ищет назад последнюю медвежью свечу в заданном диапазоне просмотра.

Минимум этой медвежьей свечи используется в качестве динамического бычьего уровня поддержки.

Уровень продолжается вперед, пока не будет пробит выбранным условием пробоя.





Логика медвежьих уровней

Медвежий тренд подтверждается, когда:

RSI пересекает свою сигнальную линию снизу вверх

RSI остается выше уровня 50 в момент пересечения

Пересечение происходит на завершенной свече

После подтверждения индикатор ищет назад последнюю бычью свечу в заданном диапазоне просмотра.

Максимум этой бычьей свечи используется в качестве динамического медвежьего уровня сопротивления.

Уровень продолжается вперед, пока не будет пробит выбранным условием пробоя.





Логика пробоя

Индикатор поддерживает два метода аннулирования уровней.

Пробитие закрытия

Уровень поддержки или сопротивления считается пробитым только тогда, когда свеча закрывается выше этого уровня.

Этот метод помогает уменьшить количество ложных аннулирований, вызванных временным пробоем фитиля.

Пробитие фитиля

Уровень считается пробитым, как только максимум или минимум свечи пересекает этот уровень.

Этот метод реагирует быстрее, но может приводить к более частому аннулированию уровней в условиях волатильного рынка.





Тепловая карта RSI и зоны отсчета

В дополнительном окне RSI отображается линия RSI, сигнальная линия и зоны отсчета импульса.

Зона перекупленности

RSI больше или равно 70 указывает на состояние перекупленности.

Показатель перекупленности не означает автоматически, что рынок должен развернуться. Во время сильных бычьих трендов RSI может оставаться в состоянии перекупленности в течение длительного периода.

Зона перепроданности

RSI меньше или равно 30 указывает на состояние перепроданности.

Показатель перепроданности не означает автоматически, что рынок должен расти. В периоды сильных медвежьих трендов RSI может оставаться в зоне перепроданности в течение длительного времени.

Зона сжатия средней линии

RSI между 40 и 60 указывает на нейтральное или сжатое состояние импульса.

Эта область может указывать на:

консолидацию,

накопление,

распределение,

снижение импульса,

или подготовку к новому направленному движению.