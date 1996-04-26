ZuperSymbols Linker

El ZuperSymbols Link es el indicador de sincronización táctica definitivo para scalpers que operan bajo la estrategia de Triple Pantalla (Triple Screen Trading System) fue creada por el Dr. Alexander Elder. Su función es radical: tú cambias el instrumento en tu gráfico principal de 1 o 5 minutos y, con ese único clic, tus ventanas de temporalidad intermedia y mayor se sincronizan al instante. Sin esperas, sin errores, sin navegar por menús.

La ventaja del Scalper: Flujo de Trabajo Totalmente Orquestado En el scalping, cada segundo cuenta. Si pierdes tiempo buscando el símbolo en tres gráficos diferentes, pierdes el momentum del mercado. El ZuperSymbols Linker elimina esa fricción:

  • Sincronización de un solo toque: Cambias el activo en tu gráfico maestro y la jerarquía de temporalidades se actualiza de forma inmediata y coordinada.

  • Contexto en tiempo real: Mantén la visión macro y la intermedia alineadas con tu ejecución rápida. El activo que analizas es el mismo que observas en todas tus dimensiones temporales.

  • Filtro de Exclusión Inteligente: ¿Necesitas mantener una ventana fija con un activo de referencia? Añade hasta doce instrumentos a tu Lista Negra y el sistema los mantendrá inamovibles, protegiendo tu configuración mientras el resto de tu escritorio sigue el ritmo de tu operativa.

Poder Operativo en un Entorno Profesional

  • Sin Fricción Técnica: Eliminas toda la carga administrativa de tu plataforma. El sistema se encarga de la coherencia visual para que tu cerebro solo procese la acción del precio.

  • Ejecución Silenciosa: Trabaja de forma invisible en las subventanas, sin alertas, sin distracciones y sin consumo excesivo de recursos.

  • Arquitectura de Alta Precisión: Diseñado para la estabilidad que exige un profesional del mercado, asegurando que tu mirada siempre esté donde debe estar: analizando el gráfico, no configurándolo.

¿Por qué elegir ZuperSymbols Linker? Porque en el scalping, la velocidad de ejecución define tus resultados. Esta herramienta no solo sincroniza gráficos; sincroniza tu capacidad de respuesta ante el mercado. Al unificar tu escritorio, conviertes tu plataforma en un entorno de alta precisión donde la estructura del precio se lee con total claridad, desde la rapidez del minuto hasta la solidez de la temporalidad mayor. Además, es totalmente compatible con el Ecosistema ZUPER, integrándose perfectamente con el resto de tus herramientas para ofrecerte una infraestructura de trading profesional, robusta y completamente sincronizada.

Tu activo principal es tu tiempo. Sincronízalo y ejecuta.


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Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
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Индикаторы
Volatility Trend System - торговая система дающая сигналы для входов.  Система волатильности дает линейные и точечные сигналы в направлении тренда, а также сигналы выхода из него, без перерисовки и запаздываний. Трендовый индикатор следит за направлением среднесрочной тенденции, показывает направление и ее изменение. Сигнальный индикатор основан на изменении волатильности, показывает входы в рынок. Индикатор снабжен несколькими типами оповещений. Может применяться к различным торговым инструмен
Volume Break Oscillator MT4
Roberto Bonati
Индикаторы
Volume Break Oscillator — это индикатор, который сопоставляет движение цены с тенденциями объема в форме осциллятора. Я хотел интегрировать анализ объема в свои стратегии, но меня всегда разочаровывали большинство индикаторов объема, таких как OBV, Money Flow Index, A/D, а также Volume Weighted Macd и многие другие. Поэтому я написал этот индикатор для себя, я доволен его полезностью, и поэтому я решил опубликовать его на рынке. Основные характеристики: Он выделяет фазы, в которых цена движе
Atomic Analyst
Issam Kassas
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Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
Color Trend FX
Alexey Minkov
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Индикаторы
Color Trend FX – индикатор, отображающий на графике точные точки входа в сделку, точные точки выхода, максимально возможную прибыль в сделке (для тех, кто фиксирует прибыль по своей системе выхода из сделки), точки трейлинга открытых позиции, а также подробную статистику. Статистика сделок позволяет помочь с выбором наиболее прибыльных торговых инструментов, а также определить потенциальную прибыль. Индикатор не перерисовывает свои сигналы! Индикатор прост в настройке и управлении и подойдет для
Linear Trend Predictor
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Linear Trend Predictor - Трендовый индикатор сочетающий в себе точки для входа и линии поддержки направления. Работает по принципу пробития ценового канала High/Low. Алгоритм индикатора фильтрует рыночный шум, учитывает волатильность и рыночную динамику. Возможности индикатора Методами сглаживания показывает рыночную тенденцию и точки входа для открытия ордеров BUY или SELL. Подходит для определения краткосрочных и долгосрочных движений рынка, анализируя графики на любых таймфреймах. Адаптивн
Market Reversal Alerts Dashboard
Lee Samson
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Индикаторы
Эта информационная панель представляет собой инструмент оповещения для использования с индикатором разворота структуры рынка. Его основная цель - предупредить вас о возможностях разворота на определенных временных рамках, а также о повторных проверках предупреждений (подтверждении), как это делает индикатор. Панель инструментов предназначена для самостоятельного размещения на графике и работы в фоновом режиме, чтобы отправлять вам оповещения о выбранных вами парах и таймфреймах. Он был разработ
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ZuperSound Alert
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El panel ZuperSound Alert es un Expert Advisor que actúa como centro de control AUDITIVO para scalping e intradía . El programa NO EJECUTA transacciones; su función exclusiva es traducir la dinámica de cada posición en señales acústicas inmediatas. El sistema monitorea los siguientes eventos: Eventos Operativos: Apertura de operación Modificación de trailing stop Cierre en ganancia Cierre en pérdida Evento Adicional: 5. Inicio de sesiones (Londres, Nueva York, Sídney y Tokio): Usted puede config
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