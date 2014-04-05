Mogalef Bands MT5
- 지표
- Victor Tengo Quiles
- 버전: 2.0
- 활성화: 7
Mogalef 밴드 — 동적 레인지 구조 & 목표 구간 (MT5)
Mogalef 밴드는 시장을 단계적으로 이동하는 동적 레인지로 모델링하는 시각적 구조 지표입니다. 단발성 “신호”에 의존하지 않고, 다음을 위한 컨텍스트 레벨을 제공합니다.
-
가격이 현재 어디에서 “작업(소화)” 중인지 파악(운용 구간),
-
잠재적인 확장 구간(목표) 확인,
-
과도하게 따라붙지 않는 안정적인 업데이트(관성)로 노이즈 필터링.
반복 가능한 의사결정을 위해 명확한 레벨이 필요한 재량 트레이더(컨텍스트 기반 진입, 구조 기반 관리, 확률 구간 청산)에 적합합니다.
차트에서 보이는 것
각 국면의 가격 행동을 프레이밍하는 밴드를 표시합니다.
-
중앙 구간(운용 균형): 시장이 자주 “작업”하고 횡보/정리하는 영역
-
외곽 밴드(극단): 움직임이 더 “늘어난” 구간으로, 반응/정지/마지막 확장 등이 더 자주 나타나는 영역
-
중간 밴드(±1x): 추세 지속, 되돌림, 관리에 사용하는 중간 레벨
중요: 모든 꼬리(윅)에 즉시 반응하도록 설계된 것이 아닙니다. 노이즈 구간에서 지표가 가격을 “추격”하지 않도록 안정성을 우선합니다.
실전 해석(사용법)
레인지 장 (왕복 매매)
가격이 구조를 존중하며 밴드 안에서 움직일 때 보통:
-
중앙 구간을 균형 기준으로 보고,
-
외곽 밴드를 작업/반응 구간으로 활용합니다(가격이 감속·흡수·부분 되돌림을 보일 확률이 높은 구간).
핵심: “터치하면 매수/매도”가 아니라, 확인(캔들, 거래, 구조, 컨텍스트)을 찾을 만한 위치를 알려주는 도구입니다.
방향성 장 (단계적 추세)
방향성 국면에서도 레인지는 사라지지 않고 이동합니다. Mogalef 밴드는:
-
미세 신호에 의존하지 않고도 방향을 유지하도록 돕고,
-
가격이 “정상 작업 구간”인지 “늘어난 극단 구간”인지 구분하며,
-
극단 반복 진입 또는 연속성이 약해질 때 이익 보호 등 관리 계획에 도움을 줍니다.
목표 및 확장
확장 국면에서 극단 구간은:
-
자연스러운 목표 구간(특히 큰 파동 이후),
-
도달 → 약간의 오버슈트 → 이후 안정/조정이 나올 수 있는 구간으로 작동하는 경우가 많습니다.
그래서 “노이즈 스탑”만 의존하기보다 구조 기반 청산을 우선할 수 있습니다.
컨플루언스(가장 강력한 활용)
서로 다른 타임프레임에서 극단/중간 레벨이 겹치거나, 본인의 지지/저항과 겹치면 의사결정 구간으로서의 가치가 올라갑니다.
이를 위해 HTF(상위 타임프레임) 계산 후, 작업 차트에 표시할 수 있습니다.
사용 권장
-
구조 도구로 특히 유용: 명확한 레벨 + 컨텍스트
-
실전에서는 본인의 확인 방식(프라이스 액션, 구조, 변동성, 세션 등)과 함께 사용 권장
-
인트라데이에서는 실행 TF와 상위 컨텍스트 HTF의 컨플루언스가 도움이 될 수 있습니다(전략에 따라).
고지
자동 매수/매도 신호가 아니며 수익을 보장하지 않습니다. 리스크 관리 하에서 구조 판단을 보조하는 도구입니다.
입력값(Inputs)
-
Desviación (stdP) = 7 → 밴드를 더 넓게/좁게 조정
-
Regresión (linP) = 3 → 밴드 움직임을 부드럽게
-
Multiplicador extremo = 2.0 → 외곽 밴드 거리 조정
-
Mostrar bandas medianas (±1x) = true → 중간 밴드 표시/숨김
-
Calcular en HTF = false → 활성 시 상위 TF로 계산
-
Temporalidad HTF = current → 활성 시 사용할 HTF 선택
🇯🇵 日本語
Mogalef バンド — 動的レンジ構造とターゲットゾーン（MT5）
Mogalef バンドは、市場を「段階的に移動する動的レンジ」として捉えるビジュアル型の構造インジケーターです。単発の“シグナル”に依存せず、次のためのコンテキストレベルを提供します。
-
価格が今どこで“機能している（消化している）”かの把握（運用ゾーン）
-
延伸が起こり得るエリア（ターゲット）の把握
-
追随しすぎない安定した更新（慣性）によるノイズのフィルタリング
裁量トレーダー向けに、繰り返し使える明確なレベル（コンテキストでのエントリー、構造での管理、確率の高いゾーンでのエグジット）を目指しています。
チャートに表示されるもの
各フェーズの価格挙動を枠づけるバンドを描画します。
-
中央ゾーン（運用バランス）： 市場が“作業”しやすく、持ち合いになりやすい領域
-
外側バンド（エクストリーム）： 動きが伸びやすく、反応・一服・最終的な延伸が出やすい領域
-
中間バンド（±1x）： 継続、押し戻し、管理に使う中間レベル
重要： すべてのヒゲに反応する設計ではありません。ノイズ環境で指標が価格を“追いかける”のを避けるため、安定性を優先しています。
実践的な解釈（使い方）
レンジ相場（往復）
価格が構造を尊重し、バンド内で推移する場合：
-
中央ゾーンをバランス基準として扱い、
-
外側バンドを反応/作業ゾーンとして活用します（減速、吸収、部分的な戻りが起こりやすい）。
ポイント： “触れたら売買”ではなく、確認（ローソク足、出来高、構造、コンテキスト）を探すべき場所を示します。
方向性相場（段階的トレンド）
方向性局面でもレンジは消えず、移動します。Mogalef バンドは：
-
微小なシグナルに依存せず方向に乗ることを助け、
-
価格が“通常ゾーン”か“伸びたエクストリーム”かを把握し、
-
エクストリームの反復や連続性の低下時に利益保護など管理計画に役立ちます。
ターゲットと延伸
拡張局面ではエクストリームが：
-
自然なターゲットゾーン（特に大きな値幅の後）
-
到達→軽いオーバーシュート→安定/調整になりやすい領域
として機能することが多く、ノイズストップ頼みより構造的な利確を優先しやすくなります。
コンフルエンス（最も強力）
時間足をまたいでエクストリーム/中間レベルが重なる、または自分のサポレジと重なると、意思決定ゾーンとしての重要度が増します。
そのため、上位足（HTF）で計算して作業足に表示することも可能です。
使用の推奨
-
構造ツールとして特に有効：明確なレベル + コンテキスト
-
実運用では、普段の確認手法（プライスアクション、構造、ボラ、セッション等）と併用推奨
-
デイトレでは、実行足と上位足コンテキストのコンフルエンス可視化が役立つ場合があります（手法次第）。
注意
自動売買シグナルでも収益保証でもありません。リスク管理のもと、構造判断を支援するツールです。
パラメータ（Inputs）
-
Desviación (stdP) = 7 → バンド幅を広く/狭く調整
-
Regresión (linP) = 3 → バンドの動きを滑らかに
-
Multiplicador extremo = 2.0 → 外側バンドの距離調整
-
Mostrar bandas medianas (±1x) = true → 中間バンド表示/非表示
-
Calcular en HTF = false → 有効で上位足計算
-
Temporalidad HTF = current → 有効時のHTF選択