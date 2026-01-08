ФрилансРазделы

Нужен простой копир сигналов из тг без особых заморочек, распознающий сигналы типа “EURUSD SELL 1.10000/1.11000 TP1 … TP2 … SL …” , возможность выбирать точку входа из двух предложенных. С помощью в установке ( при возникновении вопросов )

Похожие заказы
Нужен торговый робот для работы на форексе (MT4). 300 - 500 USD
Торговый робот для Форекс сцепка трейдинг вью и мт4. Алгоритм работы робота на основе отскока ценовых уровней коррекции Фибоначчи и временных периодов Фибоначчи а так же на основе коррекции Фибоначчи выставление тейк профита и стоп лоса Исполнитель должен быть с города Ижевск
Индикатор метатрейдер 4 по паттернам 30+ USD
Добрый день! Требуется индикатор по паттернам волн Эллиотта "треугольник" и "диагональ". На первый взгляд, может показаться запутанно, но я могу в течении короткого созвона показать логику работы индикатора на графике. Волны строятся по локальным минимумам и максимумам цены на графике в соответствии с условиями волнового анализа. Сигнал о появлении паттерна выводится на экран на этапе формирования волны D (в
Принять сигналы через webhook 70 - 150 USD
Здравствуйте! Мне необходимо написать торгового советника (Expert Advisor) для MetaTrader 5, который будет работать по сигналам из TradingView через Webhook. Ключевая особенность: Робот должен иметь систему подтверждения сигнала перед входом и систему экстренного закрытия при исчезновении сигнала. Технические требования: 1. Связь: Прием сигналов в формате JSON через Webhook. 2. Риск-менеджмент: * Лот: Автоматический
Требуется написать не сложного эксперта по управлению, модификации и закрытию сетки ордеров. 30+ USD
Приветствую! Нужно написать не сложного эксперта который будет работать с ордерами открываемыми другим существующим экспертом. Нужно что б новый эксперт мог : Выставлять стоп в плюс по открытым ордерам, задавать трейлинг стоп, и самое главное, закрывать все ордера по старшему (последнему) ордеру. Детали в личке опишу
Нужно сконвертировать готовый индикатор с MQL4 в MQL5. 30 - 100 USD
Все необходимые файлы уже подготовлены, осталось только выполнить их конвертацию под MT5. В процессе работы, если появятся дополнительные вопросы или нюансы, мы оперативно их рассмотрим и решим, чтобы обеспечить корректную и стабильную работу проекта. Бюджет также согласуем
Разработка/доработка советника MT5 + скрипты на Python для трейдинга 30 - 100 USD
Ищу опытного разработчика для работы с торговыми роботами в MetaTrader 5 и сопутствующими инструментами на Python. Основные задачи: Реализация/модификация советника MT5 на MQL5 по стратегиям (с сеткой, динамическим лотом, TP/SL, частичной фиксацией прибыли); Внедрение или адаптация готового MQL5-модуля в существующий советник без нарушения логики; Написание вспомогательных скриптов на Python для: • сбора и анализа
Нужен советник Python (скрипт trading view- на основе индикатора). 30+ USD
Доброго дня. Нужен советник на основе индикатора, либо скрипт Trading View. Лучше это оформит в качестве программы на Python. Но если код легче будет через PineScript, то можно и скриптом. Главное чтобы последовательность соблюдалась с первого по четвертый пункты из ТЗ (во вложении). Индикатор есть, предоставлю, хотелось бы понять примерную стоимость, создания советника. Спасибо. В индикаторе много параметров, но
Нужен советник на основе математики 100 USD
1) Советник открывает двойной ордер одинакового объёма разного направления, заданного в параметрах, как стартовый лот; этот ордер считается нулевым; 2) По ходу движения цены в любую сторону советник открывает на каждом шаге сетки двойные ордера, согласно множителю (5.) и условиям пункта 29.; Визуально - это выглядит так, что вся сетка состоит из двойных ордеров, либо по краям сетки всегда остаются двойные ордера, при

Информация о проекте

Бюджет
30+ USD
Сроки выполнения
от 1 до 30 дн.

Заказчик

Размещено заказов1
Количество арбитражей0