Техническое задание
Нужен простой копир сигналов из тг без особых заморочек, распознающий сигналы типа “EURUSD SELL 1.10000/1.11000 TP1 … TP2 … SL …” , возможность выбирать точку входа из двух предложенных. С помощью в установке ( при возникновении вопросов )
Информация о проекте
Бюджет
30+ USD
Сроки выполнения
от 1 до 30 дн.
Заказчик
Размещено заказов1
Количество арбитражей0