ФрилансРазделы

Нужен Webhook: сигналы из TradingView (Pine Script) в МТ5

MQL5 Эксперты

Техническое задание

​Суть задачи:  Нужно настроить получение алертов (сигналов) из TradingView через Webhook. Сигнал должен приходить на сервер (Python или напрямую) и исполняться как сделка в терминале MetaTrader 5.
​Требования:
​Минимальная задержка при передаче сигнала.
​Обработка ошибок связи.
​Возможность настройки лотности (объема сделки) в коде.
​Кто уже делал подобные связки, пишите сроки и стоимость.

Откликнулись

1
Разработчик 1
Оценка
(8)
Проекты
21
10%
Арбитраж
1
0% / 0%
Просрочено
2
10%
Работает
2
Разработчик 2
Оценка
(5)
Проекты
7
0%
Арбитраж
8
13% / 75%
Просрочено
3
43%
Свободен
3
Разработчик 3
Оценка
(5)
Проекты
5
40%
Арбитраж
0
Просрочено
1
20%
Занят
Похожие заказы
Принять сигналы через webhook 70 - 150 USD
Здравствуйте! Мне необходимо написать торгового советника (Expert Advisor) для MetaTrader 5, который будет работать по сигналам из TradingView через Webhook. Ключевая особенность: Робот должен иметь систему подтверждения сигнала перед входом и систему экстренного закрытия при исчезновении сигнала. Технические требования: 1. Связь: Прием сигналов в формате JSON через Webhook. 2. Риск-менеджмент: * Лот: Автоматический
Требуется написать не сложного эксперта по управлению, модификации и закрытию сетки ордеров. 30+ USD
Приветствую! Нужно написать не сложного эксперта который будет работать с ордерами открываемыми другим существующим экспертом. Нужно что б новый эксперт мог : Выставлять стоп в плюс по открытым ордерам, задавать трейлинг стоп, и самое главное, закрывать все ордера по старшему (последнему) ордеру. Детали в личке опишу
Разработка/доработка советника MT5 + скрипты на Python для трейдинга 30 - 100 USD
Ищу опытного разработчика для работы с торговыми роботами в MetaTrader 5 и сопутствующими инструментами на Python. Основные задачи: Реализация/модификация советника MT5 на MQL5 по стратегиям (с сеткой, динамическим лотом, TP/SL, частичной фиксацией прибыли); Внедрение или адаптация готового MQL5-модуля в существующий советник без нарушения логики; Написание вспомогательных скриптов на Python для: • сбора и анализа
Нужен советник Python (скрипт trading view- на основе индикатора). 30+ USD
Доброго дня. Нужен советник на основе индикатора, либо скрипт Trading View. Лучше это оформит в качестве программы на Python. Но если код легче будет через PineScript, то можно и скриптом. Главное чтобы последовательность соблюдалась с первого по четвертый пункты из ТЗ (во вложении). Индикатор есть, предоставлю, хотелось бы понять примерную стоимость, создания советника. Спасибо. В индикаторе много параметров, но
Необходимо получить графики ОТС котировок с платформы Покет опшн в терминал МТ5. 120+ USD
Подобные решения уже есть в интернете, написаны в виде советника. Из их минусов - разработчики советника предоставляют котировки около 50 торговых пар. Мне необходимо, чтобы в мт5 поступали котировки абсолютно всех торговых пар. Ссылку на подобный советник могу предоставить, как на ориентир, образец
Нужен советник на основе математики 100 USD
1) Советник открывает двойной ордер одинакового объёма разного направления, заданного в параметрах, как стартовый лот; этот ордер считается нулевым; 2) По ходу движения цены в любую сторону советник открывает на каждом шаге сетки двойные ордера, согласно множителю (5.) и условиям пункта 29.; Визуально - это выглядит так, что вся сетка состоит из двойных ордеров, либо по краям сетки всегда остаются двойные ордера, при
Необходимо создать советник на MQL5, который будет торговать по областям поддержки/сопротивления. Области поддержки/сопротивления наносятся на график человеком вручную. 500 - 1500 USD
Необходимо создать советник на MQL 5, который будет торговать по областям поддержки/сопротивления. Области поддержки/сопротивления наносятся на график человеком вручную при помощи фигуры «Прямоугольник». При достижении ценой прямоугольника, и в зависимости от цвета данной фигуры (цвет задается в настройках) советник открывает сделку на покупку или на продажу. Далее сделка сопровождается по заданному алгоритму. В

Информация о проекте

Бюджет
30+ USD

Заказчик

Размещено заказов1
Количество арбитражей0