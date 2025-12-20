Добрый день! Требуется индикатор по паттернам волн Эллиотта "треугольник" и "диагональ". На первый взгляд, может показаться запутанно, но я могу в течении короткого созвона показать логику работы индикатора на графике.

Волны строятся по локальным минимумам и максимумам цены на графике в соответствии с условиями волнового анализа. Сигнал о появлении паттерна выводится на экран на этапе формирования волны D (в треугольнике), волны 5 в диагонале, и далее, если все остальные условия соблюдены. Частота обновления сигнала обновляется на каждой свече текущего таймфрейма. Сигнал перестает обновляться, либо после формирования волны E (в треугольнике), волны 5 (в диагонале), либо после нарушения условий паттерна. Индикатор собирает сигналы на всех таймфремах инструментов, добавленных в индикатор. Есть глубина поиска в количестве свечей, номинально 1000, параметр можно изменять. Образующие отображаются на графике текущего инструмента и таймфрейма. Таймфреймы можно отключать. Уведомления записываются в файл и приходят на телефон. Уведомления настраиваются по времени. Визуальный блок с паттернами работает только на активном графике, сигналы собираются же со всех инструментов и таймфремов, добавленных в индикатор. Оптимизация кода. Прошу указывать реальные сроки на выполнение работы.

На графике волны Треугольника в соответствии с правилами нотации обозначаются буквами – А В С D E.

Для идентификации Треугольники обрамляются образующими линиями. Одна образующая линия проводится по концу волны B и концу волны D; вторая образующая линия проводится по концу волны A и концу волны C.

Норма № 2

(образующие линии Треугольника сходятся)

: верхняя образующая линия снижается по шкале цены, нижняя образующая линия поднимается по шкале цены. Точка пересечения образующих линий – вероятная точка разворота рынка.





Закономерность: в 60% случаев волна В заканчивается за началом волны А: такие Треугольники называются бегущими, в них волна В больше волны А.







На графике волны Диагонали в соответствии с правилами стандартной нотации ВА обозначаются цифрами 1, 2, 3, 4, 5. Для идентификации на графике Диагонали обрамляются образующими линиями. Первая (верхняя) образующая линия проводится по концу волн 1 и 3, вторая (нижняя) образующая линия проводится по концу волны 2 и концу волны 4.

1. Коррекционная волна 2 никогда не заходит за начало волны 1.

2. Движущая волна 3 всегда заходит за конец движущей волны 1.

3. Коррекционная волна 4 всегда заканчивается на ценовой территории коррекционной волны 2 (соответственно, и на территории движущей волны 1 – так как волна 2 в диагонали целиком находится на территории волны 1).

Нормы для диагоналей:

Норма №1 (выброс): волна 5 заканчивается на уровне или чуть дальше верхней образующей линии, проводимой по концу волн 1 и 3. НО! При этом не должно нарушаться Строгое Правило №4, по которому размер волны 5 должен быть меньше размера волны 3. Это не строгая норма, но тем не менее, выброс встречается более, чем в 50% диагоналей, поэтому на него можно ориентироваться.

Норма №2 (образующие линии Диагонали сходятся): у сужающихся Диагоналей первая (верхняя) образующая линия, проводимая по концу волн 1 и 3, и вторая (нижняя) образующая линия, проводимая по концу волны 2 и концу волны 4, сходятся навстречу друг другу. Это норма средней строгости: расхождение образующих встречается редко, но если вам встретится такая диагональ, она всё еще может быть валидна.

Прикрепил индикатор ИИ по ТЗ по паттерну "треугольник" на всякий случай. Также могу сбросить советник, там есть блок кода по записи в файл и уведомление.







