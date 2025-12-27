Похожие заказы

Нужен советник Python (скрипт trading view- на основе индикатора). 30+ USD Доброго дня. Нужен советник на основе индикатора, либо скрипт Trading View. Лучше это оформит в качестве программы на Python. Но если код легче будет через PineScript, то можно и скриптом. Главное чтобы последовательность соблюдалась с первого по четвертый пункты из ТЗ (во вложении). Индикатор есть, предоставлю, хотелось бы понять примерную стоимость, создания советника. Спасибо. В индикаторе много параметров, но

Требуется несложный сеточник для торговли на ММВБ (акции, облигации) через MT5 30 - 300 USD Нужен разработчик с опытом реализации советников для ММВБ. Брокер Финам если это важно. Мне нужен алгоритм, который я смогу на исторических данных погонять, оценить. И этот же советник должен без допиливания полноценно выводить ордера на биржу, видеть статистику сделок, учитывать и считать то, что мне требуется. Полностью рабочий бот для ММВБ. Это рамочно. Сам алгоритм не сложный, сеточный. Параметры: 1. Размер

Необходимо получить графики ОТС котировок с платформы Покет опшн в терминал МТ5. 120+ USD Подобные решения уже есть в интернете, написаны в виде советника. Из их минусов - разработчики советника предоставляют котировки около 50 торговых пар. Мне необходимо, чтобы в мт5 поступали котировки абсолютно всех торговых пар. Ссылку на подобный советник могу предоставить, как на ориентир, образец

Нужен крайне простой советник открывающий по размеру тела свечи 30 - 100 USD Нужен советник открывающий ордер сразу после образования свечи с телом от например 10 до 20 пунктов.(задаваемый в настройках параметр). Ордер открывается по направлению движения самой свечи. И два варианта настроек. Один когда ордер открывается сразу по закрытию свечи. Второй когда открывается отложенный ордер по направлению движения свечи с некоторым отступом от тени. Отступ, размер тейкпрофита и стоплосса ордера

Нужен советник на основе пересечения скользящих средних 30 - 50 USD Есть простой индикатор в PineScript на основе пересечения 2-х линий EMA и MOST Cross, сделать из него советника для MT5. Сложного ничего нет, стрелочка показывает вверх открываем Buy, стрелочка показывает вниз, закрываем Buy и открываем Sell и т.д P.S цены за работу не знаю, установил ориентировочно