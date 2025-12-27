ФрилансРазделы

Я нашёл прибыльную модель, которая требует правил 0/1.

MQL5 Эксперты

Техническое задание

Я ищу бизнес-партнёра с опытом в трейдинге и программировании, который сможет реализовать распознавание паттернов и на его основе создать прибыльного торгового робота (EA).
Это профессиональная модель: автор заработал на ней миллионы, имеет подтверждённую историю результатов и хорошо известен в торговле фьючерсами.

Откликнулись

1
Разработчик 1
Оценка
(110)
Проекты
128
55%
Арбитраж
1
0% / 0%
Просрочено
0
Свободен
2
Разработчик 2
Оценка
(11)
Проекты
12
0%
Арбитраж
1
0% / 0%
Просрочено
0
Свободен
3
Разработчик 3
Оценка
Проекты
0
0%
Арбитраж
0
Просрочено
0
Свободен
4
Разработчик 4
Оценка
(4)
Проекты
4
25%
Арбитраж
0
Просрочено
1
25%
Занят
5
Разработчик 5
Оценка
(294)
Проекты
469
39%
Арбитраж
102
40% / 24%
Просрочено
77
16%
Загружен
Опубликовал: 2 примера
6
Разработчик 6
Оценка
(56)
Проекты
88
42%
Арбитраж
4
0% / 100%
Просрочено
3
3%
Работает
7
Разработчик 7
Оценка
(170)
Проекты
228
60%
Арбитраж
3
33% / 33%
Просрочено
6
3%
Свободен
Опубликовал: 1 пример
8
Разработчик 8
Оценка
(625)
Проекты
842
48%
Арбитраж
27
37% / 15%
Просрочено
63
7%
Свободен
9
Разработчик 9
Оценка
Проекты
0
0%
Арбитраж
0
Просрочено
0
Свободен
Опубликовал: 3 примера
10
Разработчик 10
Оценка
(86)
Проекты
246
80%
Арбитраж
8
25% / 50%
Просрочено
35
14%
Работает
Опубликовал: 3 статьи, 26 примеров
11
Разработчик 11
Оценка
(223)
Проекты
284
20%
Арбитраж
5
0% / 80%
Просрочено
4
1%
Работает
12
Разработчик 12
Оценка
(171)
Проекты
185
32%
Арбитраж
5
60% / 20%
Просрочено
3
2%
Свободен
Опубликовал: 3 примера
Похожие заказы
Нужен советник Python (скрипт trading view- на основе индикатора). 30+ USD
Доброго дня. Нужен советник на основе индикатора, либо скрипт Trading View. Лучше это оформит в качестве программы на Python. Но если код легче будет через PineScript, то можно и скриптом. Главное чтобы последовательность соблюдалась с первого по четвертый пункты из ТЗ (во вложении). Индикатор есть, предоставлю, хотелось бы понять примерную стоимость, создания советника. Спасибо. В индикаторе много параметров, но
Требуется несложный сеточник для торговли на ММВБ (акции, облигации) через MT5 30 - 300 USD
Нужен разработчик с опытом реализации советников для ММВБ. Брокер Финам если это важно. Мне нужен алгоритм, который я смогу на исторических данных погонять, оценить. И этот же советник должен без допиливания полноценно выводить ордера на биржу, видеть статистику сделок, учитывать и считать то, что мне требуется. Полностью рабочий бот для ММВБ. Это рамочно. Сам алгоритм не сложный, сеточный. Параметры: 1. Размер
Необходимо получить графики ОТС котировок с платформы Покет опшн в терминал МТ5. 120+ USD
Подобные решения уже есть в интернете, написаны в виде советника. Из их минусов - разработчики советника предоставляют котировки около 50 торговых пар. Мне необходимо, чтобы в мт5 поступали котировки абсолютно всех торговых пар. Ссылку на подобный советник могу предоставить, как на ориентир, образец
Нужен крайне простой советник открывающий по размеру тела свечи 30 - 100 USD
Нужен советник открывающий ордер сразу после образования свечи с телом от например 10 до 20 пунктов.(задаваемый в настройках параметр). Ордер открывается по направлению движения самой свечи. И два варианта настроек. Один когда ордер открывается сразу по закрытию свечи. Второй когда открывается отложенный ордер по направлению движения свечи с некоторым отступом от тени. Отступ, размер тейкпрофита и стоплосса ордера
Нужен советник на основе пересечения скользящих средних 30 - 50 USD
Есть простой индикатор в PineScript на основе пересечения 2-х линий EMA и MOST Cross, сделать из него советника для MT5. Сложного ничего нет, стрелочка показывает вверх открываем Buy, стрелочка показывает вниз, закрываем Buy и открываем Sell и т.д P.S цены за работу не знаю, установил ориентировочно
Нужен советник на основе математики 100 USD
1) Советник открывает двойной ордер одинакового объёма разного направления, заданного в параметрах, как стартовый лот; этот ордер считается нулевым; 2) По ходу движения цены в любую сторону советник открывает на каждом шаге сетки двойные ордера, согласно множителю (5.) и условиям пункта 29.; Визуально - это выглядит так, что вся сетка состоит из двойных ордеров, либо по краям сетки всегда остаются двойные ордера, при

Информация о проекте

Бюджет
30+ USD

Заказчик

(5)
Размещено заказов28
Количество арбитражей-2