Итак.

Есть первый советник, хочу сделать дополнение к нему, но таким образом чтобы это был отдельный советник(ов). Делаю в целях защиты интеллектуальной собственности)) Чтобы был как пазл, один без другого(их) не работал.

Вопросы.

1. Это возможно?

2. Что нужно для этого?

3. Какие подводные камни такого подхода?



Краткое описание для советника или советников который будет дополнять.

1. Есть индекс, мне нужно чтобы алгоритм отслеживал все инструменты в этом индексе.

И в течении определенного времени выстраивал инструменты в порядке приоритета для анализа который будет делать первый советник.

Алгоритм простой, это отслеживание изменения цен. Индекс вырос на 1%, а инструменты в этом индексе на 2%,1,5%, 1,2% т.е таким образом выстраивается приоритет от большего к меньшему. Индекс снижается на 1%, тот тут логика от меньшего к большому. -0.5%,-0.8%,-2%.

2. Сами сделки. Первый советник пока делает анализ, но сделки не выдает.Хочу прописать сделки тут, какие сигналы(Логи, я не знаю как это называется)) нужны чтобы сделки выполнял отдельный советник?

3. Отслеживание капитала на счете.

К примеру 1 млн рублей. Положили. Первые сделки идут по определенному алгоритму в определенных инструментах. Достигнут 10% доход.

Затем идет другой алгоритм с другими инструментами. Достигнут 30% доход и т.д. Или к примеру После достижения 30% дохода, спустя время алгоритм дал просадку в -21%, что составляет 9% доход от изначально вложенных средств. Значит запускается снова первый алгоритм, пока не будет достигнут 10% доход.

Также в составе алгоритма будет распределение капитала по классу активов. Акции, фьючерсы, облигации. Исходя из дохода распределение меняется. Условно при 0% алгоритм торгует только акции и облигации. После достижения 10% дохода подключает фьючерсы. Тут на каждом этапе будет прописано какие инструменты добавлять. И убавлять.

Это основное, есть еще небольшие задачи.