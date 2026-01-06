Приветствую! Нужно написать не сложного эксперта который будет работать с ордерами открываемыми другим существующим экспертом. Нужно что б новый эксперт мог : Выставлять стоп в плюс по открытым ордерам, задавать трейлинг стоп, и самое главное, закрывать все ордера по старшему (последнему) ордеру. Детали в личке опишу
Ищу опытного разработчика для работы с торговыми роботами в MetaTrader 5 и сопутствующими инструментами на Python. Основные задачи: Реализация/модификация советника MT5 на MQL5 по стратегиям (с сеткой, динамическим лотом, TP/SL, частичной фиксацией прибыли); Внедрение или адаптация готового MQL5-модуля в существующий советник без нарушения логики; Написание вспомогательных скриптов на Python для: • сбора и анализа
Доброго дня. Нужен советник на основе индикатора, либо скрипт Trading View. Лучше это оформит в качестве программы на Python. Но если код легче будет через PineScript, то можно и скриптом. Главное чтобы последовательность соблюдалась с первого по четвертый пункты из ТЗ (во вложении). Индикатор есть, предоставлю, хотелось бы понять примерную стоимость, создания советника. Спасибо. В индикаторе много параметров, но
Нужен разработчик с опытом реализации советников для ММВБ. Брокер Финам если это важно. Мне нужен алгоритм, который я смогу на исторических данных погонять, оценить. И этот же советник должен без допиливания полноценно выводить ордера на биржу, видеть статистику сделок, учитывать и считать то, что мне требуется. Полностью рабочий бот для ММВБ. Это рамочно. Сам алгоритм не сложный, сеточный. Параметры: 1. Размер
Подобные решения уже есть в интернете, написаны в виде советника. Из их минусов - разработчики советника предоставляют котировки около 50 торговых пар. Мне необходимо, чтобы в мт5 поступали котировки абсолютно всех торговых пар. Ссылку на подобный советник могу предоставить, как на ориентир, образец
1) Советник открывает двойной ордер одинакового объёма разного направления, заданного в параметрах, как стартовый лот; этот ордер считается нулевым; 2) По ходу движения цены в любую сторону советник открывает на каждом шаге сетки двойные ордера, согласно множителю (5.) и условиям пункта 29.; Визуально - это выглядит так, что вся сетка состоит из двойных ордеров, либо по краям сетки всегда остаются двойные ордера, при
Необходимо создать советник на MQL 5, который будет торговать по областям поддержки/сопротивления. Области поддержки/сопротивления наносятся на график человеком вручную при помощи фигуры «Прямоугольник». При достижении ценой прямоугольника, и в зависимости от цвета данной фигуры (цвет задается в настройках) советник открывает сделку на покупку или на продажу. Далее сделка сопровождается по заданному алгоритму. В