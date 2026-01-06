Добрый день, нужен советник с простым алгоритмом

1. Покупка вверх при подключении советника

2. Закрытие при наступлении одного из условий а) потеря Х пунктов которая регулируется в настройках б) достижение Y прибыли которое регулируется в настройках

3. Повторная покупка вверх при росте на Z пунктов

4. Эти процедуры повторяются до потери 50% депозита.

5. В настройках регулируем X, Y, Z