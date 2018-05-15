Какой язык лучше, MQL4 или MQL5? - страница 11

Evgeny Belyaev:

Запрос "mt5" включает в себя  все остальные запросы.

 mt5= mt5 форум+ MT5 СКАЧАТЬ+MT5 БРОКЕР+..............

Эти сведения из яндекса.

При поиске через поисковик вы часто используете запрос из одного слова? 

 
Короче, вывод: Metaquotes, развивайте библиотеку!

Мастерство в создании языка програмирования заключается втом, чтобы в нем было легко работать.
Гений создаст язык программирования понятный и новичку.
[не совсем гений] создаст язык, в котором и черт ногу свернет!
 
Vitaly Muzichenko:
Я не говорю что есть лучше, есть в десятки раз хуже, но это не повод так делать. В идеале сделать кнопку чтоб можно было скрыть одним кликом не нужное сейчас, и открыть так-же одним кликов нужно именно сейчас. Некоторые значки нужны раз в неделю.

Ну не знаю ,мне как простому обывателю - нажал кнопочку,вся панель скрылась ,нужно что то нажать открыл панельку нажал,опять скрылось 

Вообще платформа уникальная - весь её цымус в ПРОСТОТЕ ,для обычного пользователя ,которых (95% имхо)  

 
Maxim Kuznetsov:
в целом ДА..юзер в итоге перейдёт туда где ему удобнее (читай - интерфейс лучше).
Обилие софта в базе и маркете или наличие толпы разработчиков обеспеченных оптимизаторами и библиотеками не будут играть существенной роли.
MT6 может быть даже на объектом ассемблере, разработчики и его осилят, но если интерфейс продолжит развиваться в прежнюю сторону, то осиливать будет нечего :(

Если она и будет - пусть будет платной ,вот тогда будет повод тюкать разработчиков постоянно ,потому что купили . А так соглашусь ,кодабаза,маркет,фриланс ,для нас обычный обывателей,платформа то что надо (не программистов,и не факт ,что начнём ,а зачем )  

А вот для продвинутых программистов ,всегда чего нибудь не будет хватать  

 
Server Muradasilov:

Я использую кнопку "F11" ну очень полезная кнопка, вот только беда, уходит и панель "Баланс, Прибыль, Средства ..." Наверное нужно было брать монитор в 32" )

Платформа действительно проста и функциональна, но есть мелкие недоделки, которые было-бы неплохо устранить. Смотрю со стороны не программиста, а трейдера-пользователя.

 
Vitaly Muzichenko:
Я использую кнопки "F11" ну очень полезная кнопка, вот только беда, уходит и панель "Баланс, Прибыль, Средства ..." Наверное нужно было брать монитор в 32" )
Хочу сказать ,что я не пользуюсь клавишами типа F11 вообще,и не знаю что за что отвечает  (я думаю и все остальные 95%) ,и на всех мониторах включая нетбук ,всё хорошо . МТ5 он же как из кубиков ,захотел убрал ,поменял местами ,да хоть как глаз на задницу натянул :) - всё удобно . Я же говорю шедевр нашего времени 
 
Maxim Kuznetsov:
MT6 может быть даже на объектом ассемблере, разработчики и его осилят
зачем же так с разработчиков издеваться.

все потому, что для метаквотов приоритетом есть  брокеры, а на разработчиков как-то наплевать.

а почему мт5 не идет? вот они никак не могут понять почему.

а потому что mql5 сложный!

но они об этом не думают.
 
Сергей:
Да не в том дело. Большинство!!! даже не умеет программировать, им язык до одного места, они даже компилировать не умеют, и многие тестером не умеют пользоваться. Пятёрку по-немного внедряют к разным ДЦ, возможно когда-то будет во всех. На сегодняшний день пятый есть у тех, кому Я больше 100$ доверить не могу, да и то, подумать ещё нужно, возможно даже 50.
 
Vitaly Muzichenko:
Я не говорю что есть лучше, есть в десятки раз хуже, но это не повод так делать. В идеале сделать кнопку чтоб можно было скрыть одним кликом не нужное сейчас, и открыть так-же одним кликом нужно именно сейчас. Некоторые значки нужны раз в неделю.

Один график и ничего лишнего. При желании и его можно убрать (на другой монитор к примеру). 

 
Ну так эту ситуацию описал ранее, это волшебная "F11"
