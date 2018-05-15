Какой язык лучше, MQL4 или MQL5? - страница 11
Запрос "mt5" включает в себя все остальные запросы.
mt5= mt5 форум+ MT5 СКАЧАТЬ+MT5 БРОКЕР+..............
Эти сведения из яндекса.
При поиске через поисковик вы часто используете запрос из одного слова?
Мастерство в создании языка програмирования заключается втом, чтобы в нем было легко работать.
Гений создаст язык программирования понятный и новичку.
[не совсем гений] создаст язык, в котором и черт ногу свернет!
Я не говорю что есть лучше, есть в десятки раз хуже, но это не повод так делать. В идеале сделать кнопку чтоб можно было скрыть одним кликом не нужное сейчас, и открыть так-же одним кликов нужно именно сейчас. Некоторые значки нужны раз в неделю.
Ну не знаю ,мне как простому обывателю - нажал кнопочку,вся панель скрылась ,нужно что то нажать открыл панельку нажал,опять скрылось
Вообще платформа уникальная - весь её цымус в ПРОСТОТЕ ,для обычного пользователя ,которых (95% имхо)
в целом ДА..юзер в итоге перейдёт туда где ему удобнее (читай - интерфейс лучше).
Обилие софта в базе и маркете или наличие толпы разработчиков обеспеченных оптимизаторами и библиотеками не будут играть существенной роли.
MT6 может быть даже на объектом ассемблере, разработчики и его осилят, но если интерфейс продолжит развиваться в прежнюю сторону, то осиливать будет нечего :(
Если она и будет - пусть будет платной ,вот тогда будет повод тюкать разработчиков постоянно ,потому что купили . А так соглашусь ,кодабаза,маркет,фриланс ,для нас обычный обывателей,платформа то что надо (не программистов,и не факт ,что начнём ,а зачем )
А вот для продвинутых программистов ,всегда чего нибудь не будет хватать
Я использую кнопку "F11" ну очень полезная кнопка, вот только беда, уходит и панель "Баланс, Прибыль, Средства ..." Наверное нужно было брать монитор в 32" )
Платформа действительно проста и функциональна, но есть мелкие недоделки, которые было-бы неплохо устранить. Смотрю со стороны не программиста, а трейдера-пользователя.
MT6 может быть даже на объектом ассемблере, разработчики и его осилят
все потому, что для метаквотов приоритетом есть брокеры, а на разработчиков как-то наплевать.
а почему мт5 не идет? вот они никак не могут понять почему.
а потому что mql5 сложный!
но они об этом не думают.
зачем же так с разработчиков издеваться.
Я не говорю что есть лучше, есть в десятки раз хуже, но это не повод так делать. В идеале сделать кнопку чтоб можно было скрыть одним кликом не нужное сейчас, и открыть так-же одним кликом нужно именно сейчас. Некоторые значки нужны раз в неделю.
Один график и ничего лишнего. При желании и его можно убрать (на другой монитор к примеру).
Один график и ничего лишнего. При желании и его можно убрать (на другой монитор к примеру).