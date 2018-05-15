Какой язык лучше, MQL4 или MQL5? - страница 9
я не понял, вы тут mql-программисты, или поисковые оптимизаторы?
да вообще интерфейс не современный. нужно было бы стиль приделать)
Стили то понятно, но основа торговли - график, и чем его больше, тем лучше, мы же не кнопки торгуем, а цену:
10604 ищут mt5,
3088 MT5 форум .
Количество запросов без учета mt5 форум=10604-3088=7516
я очень рассчитываю что стандартная библиотека будет развиваться и избавит от рутинных вещей которые приходится делать
"метатрейдер 4"
и
"метатрейдер 5"
ещё спроси зачем трейдеру в тулбаре терминала здоровенные кнопки "редактор кода" и "разрешить автоторговлю" :-)
Скорее всего, MQ заботится о людях с "ограниченными возможностями", для этого и сделали так, мол смотри дружок, тут можно даже что-то своё наваять и разрешить автоторговать)
В целом да, интерфейс желает лучшего.
По самому языку и платформе: такие как Владимир(барабашка), используют всего два слова: старое и новое, но между этими двумя словами ещё можно использовать слово "стабильное". В итоге будет: стабильное и новое. И то что новое, не всегда стабильное и лучшее, нужно перебороть свои амбиции и это признать. Для этого так и отвечать на форуме, а не макать всех любителей четвёрки лицом в грязь.