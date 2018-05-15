Какой язык лучше, MQL4 или MQL5? - страница 8
Неужели "Запросы похожие на мт5" должен быть "индикатор мт4" ? При этом запросов больше(7592), чем всех вместе взятых "мт5" кроме мт5
Но да ладно, соль не в том. Тут напрашивается вывод, что если новичок-программист, то всё-равно нужно начинать с пятого. Если просто трейдер, то тут разницы никакой, за исключение "вырви-глаз" ярлыков в пятом.
Неужели "Запросы похожие на мт5" должен быть "индикатор мт4" ?
На самом деле запрос MT5 не очень подходит, так как есть сайт MT5 (mt5.com). Вполне возможно, что его тоже ищут.
Что вы хотели сказать этим скрином?
На самом деле запрос MT5 не очень подходит, так как есть форум MT5 (mt5.com). Вполне возможно, что его тоже ищут.
Сомневаюсь) ниже строчкой ищут тот форум - так и набирают мт5 форум
10604 ищут mt5,
3088 MT5 форум .
Количество запросов без учета mt5 форум=10604-3088=7516
