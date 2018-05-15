Какой язык лучше, MQL4 или MQL5? - страница 8

Новый комментарий
 
Server Muradasilov:

Неужели "Запросы похожие на мт5" должен быть "индикатор мт4" ? При этом запросов больше(7592), чем всех вместе взятых "мт5" кроме мт5

 

 

 

Но да ладно, соль не в том. Тут напрашивается вывод, что если новичок-программист, то всё-равно нужно начинать с пятого. Если просто трейдер, то тут разницы никакой, за исключение "вырви-глаз" ярлыков в пятом.

 
Vitaly Muzichenko:

Неужели "Запросы похожие на мт5" должен быть "индикатор мт4" ?

 

Похожи,потому что две буквы присутствуют там и там - МТ
 
Server Muradasilov:
Что вы хотели сказать этим скрином?
 
Server Muradasilov:

На самом деле запрос MT5 не очень подходит, так как есть сайт MT5 (mt5.com). Вполне возможно, что его тоже ищут.  

 
Evgeny Belyaev:
Что вы хотели сказать этим скрином?
Тоже что и вы своим 
 
я не знаю что такое 'maverick mt 1 5' (судя повсему на бензине) но в англоязычной части ндекса он крут..явно не менее востребован чем индикаторы :-)
Подбор слов
  • wordstat.yandex.ru
Введите слово или словосочетание, обозначающее ваш товар или услугу, и нажмите кнопку «Подобрать». В результатах подбора будет приведена статистика запросов на Яндексе, включающих заданное вами слово или словосочетание (слева), и других запросов, которые делали искавшие его люди (справа). Цифры рядом с каждым запросом в результатах подбора слов...
 
Anatoli Kazharski:

На самом деле запрос MT5 не очень подходит, так как есть форум MT5 (mt5.com). Вполне возможно, что его тоже ищут.  

Сомневаюсь) ниже строчкой ищут тот форум - так и набирают мт5 форум
 
Server Muradasilov:
Сомневаюсь) ниже строчкой ищут тот форум - так и набирают мт5 форум

10604 ищут mt5,

3088 MT5 форум .

Количество запросов без учета mt5 форум=10604-3088=7516

 
Vitaly Muzichenko:

Неужели "Запросы похожие на мт5" должен быть "индикатор мт4" ? При этом запросов больше(7592), чем всех вместе взятых "мт5" кроме мт5

 

 

 

Но да ладно, соль не в том. Тут напрашивается вывод, что если новичок-программист, то всё-равно нужно начинать с пятого. Если просто трейдер, то тут разницы никакой, за исключение "вырви-глаз" ярлыков в пятом.

да вообще интерфейс не современный. нужно было бы стиль приделать)
 
Server Muradasilov:
я не понял, вы тут mql-программисты, или поисковые оптимизаторы?)
123456789101112131415...17
Новый комментарий