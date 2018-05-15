Какой язык лучше, MQL4 или MQL5? - страница 7

Сергей:
пользователи не видят причины переходить на мт5.
Лентяи видят всё в последнюю очередь. Но ничего. Не знаешь - научим, не хочешь - заставим. )
 
я пробовал перейти на mql5.

но там

Bid

а там

MqlTick last_tick;
SymbolInfoTick(_Symbol,last_tick);
double Bid=last_tick.bid;

у них что во всех функциях используется ООП? даже в простейших?
 
Anatoli Kazharski:
+100500
 
Anatoli Kazharski:
Anatoli Kazharski:
ну так вы еще не привели причин.
 
Evgeny Belyaev:

Сергей:
я пробовал перейти на mql5.

но там

Bid

а там


у них что во всех функциях используется ООП? даже в простейших?
Так надо подключить стандартный класс, потом все просто будет. Но все равно остается заморочка, что после функция типа Copy надо делать проверку, но это уже не преодолимо, с этим надо считаться. Но а в остальном ООП значительно все упрощает.
 
Vitaly Muzichenko:

Глубокий анализ)

Я так глубоко не задумывался.

 
Vitaly Muzichenko:

если глянуть аналогичную страницу про 5-ку, то правая часть удручает :-)

