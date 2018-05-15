Какой язык лучше, MQL4 или MQL5? - страница 7
пользователи не видят причины переходить на мт5.
но там
Bid
а там
у них что во всех функциях используется ООП? даже в простейших?
Лентяи видят всё в последнюю очередь. Но ничего. Не знаешь - научим, не хочешь - заставим. )
Немного не так, сначала сливают в мт4, потом ищут индикаторы, потом снова сливают в мт4. Следующий запрос по статистике со скрина с криком "эбола его в р.." ищут мт5 и бегут во фриланс переписать супер-индикатор, мол с граальным индикатором по истории с мт4 в мт5 заработаю 100%.
Ну это судя по запросам со скрина)
Ну а потом создают темы в различных форумах, мол форекс - лохотрон)))
Глубокий анализ)
Я так глубоко не задумывался.
если глянуть аналогичную страницу про 5-ку, то правая часть удручает :-)