Оказывается в Ал...ри 2 секунды на исполнение, для сотен сделок подряд в течении 2-х недель - это нормально.
Из ответа на претензию:
Прочел Ваши сообщения в MT5-ветке форума Ал...ри. Однозначно, врут и , как было сказано выше, дискредитируют платформу.
Рената как-то можно вызвать сюда через пуш-уведомления.
А какой был лот, можете сказать? Сам торговал на А-ри с годик назад на ECN
попросите ТП предоставить логи исполнения ваших ордеров с ЛП.
некоторые дц без особых проблем предоставляют такую информацию,когда им нечего скрывать.
если откажут в такой просьбе,сославшись на коммерческую тайну,на техническую невозможность данного действия,на любую другую причину - выводы тогда будут напрашиваться сами собой - кухня!
Подключившись к тормозной точке можно легко получить исполнение длительностью до секунд даже на демо.
На торговом сервере MT5 есть логи с момента получения заявки и до момента отправки ответа в терминал.
Эти данные по любому тикету очень легко достаются (меньше минуты) брокером. Так что предоставить их по запросу не составит труда, если скрывать нечего.
Выберите тикет и делайте запрос.
И при подключении к mt5.nl.3 (ping: 81.63 ms) и к mt5.uk.10 (ping: 83.91 ms) исполнение было дольше 2 секунд.
>> попросите ТП предоставить логи исполнения ваших ордеров с ЛП.
попробую...
Да и не на свой сервер они вину возлагают, а на поставщика ликвидности.
Получается они 2 недели отправляли мои 3700+ сделок на одного и того же поставщика. Который исполнял их по 2 сек. каждую.
А где же выбор поставщика ликвидности по лучшей цене?
Т.е. не анти-скальперский плагин, а тормозной поставщик ликвидности решает ту же проблему борьбы со скальперами. Только вина уже не на ДЦ, а где то дальше...
Так в их логах это должно быть отражено как раз.
А пока, к сожалению, полная дискредитация платформы. Даже не знаю, как найти не кухонное объяснение.
ни на каких лп они не выводят ваши сделки. еще одно вранье, они же сами лп ) Можете пожаловаться регулятору, и сказать им.. ответ будет что-то типа: да конечно, жалуйтесь, вот вам даже все контакты регулятора нашего ) будете жаловаться? нет
у них стандартные шаблоны ответов всем вопрошающим, вас просто пустят по кругу
