Скорость исполнения на ECN счетах - страница 4

Новый комментарий
 
elibrarius:

Оказывается в Ал...ри 2 секунды на исполнение, для сотен сделок подряд в течении 2-х недель - это нормально.

Из ответа на претензию:

Прочел Ваши сообщения в MT5-ветке форума Ал...ри. Однозначно, врут и , как было сказано выше, дискредитируют платформу.

Рената как-то можно вызвать сюда через пуш-уведомления.

 
Alexey Volchanskiy:

А какой был лот, можете сказать? Сам торговал на А-ри с годик назад на ECN

Лотов было много разных от 0,01 и выше по разным валютам
 

попросите ТП предоставить логи исполнения ваших ордеров с ЛП.

некоторые дц без особых проблем предоставляют такую информацию,когда им нечего скрывать.

если откажут в такой просьбе,сославшись на коммерческую тайну,на техническую невозможность данного действия,на любую другую причину - выводы тогда будут напрашиваться сами собой - кухня!

 
elibrarius:
Пошерстите логи (когда была проблема) на эту строку
Network 'xxx': authorized on Alpari-MT5 through mt5.nl.3 (ping: 103.36 ms)

Подключившись к тормозной точке можно легко получить исполнение длительностью до секунд даже на демо.

 

На торговом сервере MT5 есть логи с момента получения заявки и до момента отправки ответа в терминал.

Эти данные по любому тикету очень легко достаются (меньше минуты) брокером. Так что предоставить их по запросу не составит труда, если скрывать нечего.

Выберите тикет и делайте запрос. 

 

И при подключении к  mt5.nl.3 (ping: 81.63 ms) и к mt5.uk.10 (ping: 83.91 ms) исполнение было дольше 2 секунд.

>> попросите ТП предоставить логи исполнения ваших ордеров с ЛП.

попробую...

 
fxsaber:

На торговом сервере MT5 есть логи с момента получения заявки и до момента отправки ответа в терминал.

Эти данные по любому тикету очень легко достаются (меньше минуты) брокером. Так что предоставить их по запросу не составит труда, если скрывать нечего.

Выберите тикет и делайте запрос. 

Да и не на свой сервер они вину возлагают, а на поставщика ликвидности.

Получается они 2 недели отправляли мои 3700+ сделок на одного и того же поставщика. Который  исполнял их по 2 сек. каждую.

А где же выбор поставщика ликвидности по лучшей цене?

Т.е. не анти-скальперский плагин, а тормозной поставщик ликвидности решает ту же проблему борьбы со скальперами. Только вина уже не на ДЦ, а где то дальше...

 
elibrarius:

Да и не на свой сервер они вину возлагают, а на поставщика ликвидности.

Получается они 2 недели отправляли мои 3700+ сделок на одного и того же поставщика. Который  исполнял их по 2 сек. каждую.

А где же выбор поставщика ликвидности по лучшей цене?

Т.е. не анти-скальперский плагин, а анти-скальперский поставщик ликвидности решает ту же проблему больбы со скальперами. Только вина уже не на ДЦ, а где то дальше...

ваши объемы любому ЛП даже меньше,Чем капля в море)) когда их совсем токсичные клиенты достают,они жалуются ДЦ, ДЦ говорит клиенту-звиняйте,мы больше не можем вас обслуживать,забирайте ваши деньги и валите на все 4 стороны. ну или как-то так все.
 
elibrarius:

Да и не на свой сервер они вину возлагают, а на поставщика ликвидности. 

Так в их логах это должно быть отражено как раз.

А пока, к сожалению, полная дискредитация платформы. Даже не знаю, как найти не кухонное объяснение.

[Удален]  
elibrarius:

Да и не на свой сервер они вину возлагают, а на поставщика ликвидности.

Получается они 2 недели отправляли мои 3700+ сделок на одного и того же поставщика. Который  исполнял их по 2 сек. каждую.

А где же выбор поставщика ликвидности по лучшей цене?

Т.е. не анти-скальперский плагин, а тормозной поставщик ликвидности решает ту же проблему больбы со скальперами. Только вина уже не на ДЦ, а где то дальше...

ни на каких лп они не выводят ваши сделки. еще одно вранье, они же сами лп ) Можете пожаловаться регулятору, и сказать им.. ответ будет что-то типа: да конечно, жалуйтесь, вот вам даже все контакты регулятора нашего ) будете жаловаться? нет

у них стандартные шаблоны ответов всем вопрошающим, вас просто пустят по кругу 

https://www.mql5.com/ru/forum/97933&nbsp;

Ликвидность от глобального брокера Альпари стала доступна институциональным клиентам в MetaTrader 5
Ликвидность от глобального брокера Альпари стала доступна институциональным клиентам в MetaTrader 5
  • www.mql5.com
Компания MetaQuotes Software Corp. рада сообщить об интеграции MetaTrader 5 с Альпари — одним из глобальных лидеров брокерских услуг на рынке Forex...
123456789
Новый комментарий