Скорость исполнения на ECN счетах - страница 6

Новый комментарий
 
elibrarius:

Итог дискуссии.


я вижу итог дискуссии так - логи вы так и не получили,хотя в ветке альпари вы и не настаивали на получении оных,т.е. весь разговор велся беспредметно (нет тела-нет дела,нет логов - нет ответа) .соответственно делать какие-то выводы не получится - был ли сбой,и ответ админа в самом деле совпал с исправлением, были ли там плагин, либо была ваша версия с исполнением по самым тормозным ЛП не ясно. будь у вас логи,там было бы видно куда ваши ордера отправлялись, всегда на одного ЛП или на разных.
 
ivanivan_11:
я вижу итог дискуссии так - логи вы так и не получили,хотя в ветке альпари вы и не настаивали на получении оных,т.е. весь разговор велся беспредметно (нет тела-нет дела,нет логов - нет ответа) .соответственно делать какие-то выводы не получится - был ли сбой,и ответ админа в самом деле совпал с исправлением, были ли там плагин, либо была ваша версия с исполнением по самым тормозным ЛП не ясно. будь у вас логи,там было бы видно куда ваши ордера отправлялись, всегда на одного ЛП или на разных.

2 раза логи просил в форуме... 1-й раз проигнорировали, 2-й раз админ №2 сказал, что уже поздно их просить - т.к. нет смысла, срок подачи претензий 2 дня.

И логи они выдают только по претензии, в пертензии запрос о логах остался без ответа. Хотя на первое сообщение в той же претензии ответили часа за 2 - 3.

 
fxsaber:
С номером вы погорячились. Брокер подискредитировал платформу, никому все равно дела нет. Норм брокеры же есть, чего в первую забегаловку понесло.

Буду искать нормальных, с учетом полученного опыта, - будет с чем сравнивать.

 
elibrarius:

Буду искать нормальных, с учетом полученного опыта, - будет с чем сравнивать.

под мт5 не так уж и много дц. я ради интереса вот какие открывал,если можно было через терминал открыть,а не через сайт. и нормальных среди (по колву тикеров,по спредам - это то,что сразу явно видно, не говорю уже о мин.депо,комиссиях,свопах и т.п.) наверное единицы.


 
ivanivan_11:

под мт5 не так уж и много дц. я ради интереса вот какие открывал,если можно было через терминал открыть,а не через сайт. и нормальных среди (по колву тикеров,по спредам - это то,что сразу явно видно, не говорю уже о мин.депо,комиссиях,свопах и т.п.) наверное единицы.


O_o, а FXCM МТ5 откуда? У них вроде только МТ4?
 
Yury Kirillov:
O_o, а FXCM МТ5 откуда? У них вроде только МТ4?

я не знаю,но вы же видите список)) я его не сам придумал.

вот и наглядный пример - большая,известная компания. спреды ниже


это еще одна причина,пчму люди мало переходят на мт5, помимо сложного по сравнению с мкл4 языка, так еще и мало дц нормальных. они на мт5 сейчас застряли наверное на уровне года 2010-2015 большинство.
 
ivanivan_11:

я не знаю,но вы же видите список)) я его не сам придумал.

вот и наглядный пример - большая,известная компания. спреды ниже


это еще одна причина,пчму люди мало переходят на мт5, помимо сложного по сравнению с мкл4 языка, так еще и мало дц нормальных. они на мт5 сейчас застряли наверное на уровне года 2010-2015 большинство.

С такими спредами и 2 сек задержки (но при спреде 5пт), действительно  - не так уж и плохо... в общем, кто как может, так и зарабатывает на трейдерах.

При скальпинге - не дождешься, когда цена эти 30 пт. спреда пройдет.

 
elibrarius:

С такими спредами и 2 сек задержки (но при спреде 5пт), действительно  - не так уж и плохо... в общем, кто как может, так и зарабатывает на трейдерах.

При скальпинге - не дождешься, когда цена эти 30 пт. спреда пройдет.

Да уж, умеют некоторые искать грибные места для скальпинга )))

EURUSD свечи 5 сек. только что 

spread 

 

Ну на Ал..и иногда видел спреды  в 1 пт. по EURUSD и USDCAD.

 
еще подвброшу на вентилятор )) у других нет памм,придется расчитывать только на свои.
123456789
Новый комментарий