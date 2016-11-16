Скорость исполнения на ECN счетах - страница 6
Итог дискуссии.
я вижу итог дискуссии так - логи вы так и не получили,хотя в ветке альпари вы и не настаивали на получении оных,т.е. весь разговор велся беспредметно (нет тела-нет дела,нет логов - нет ответа) .соответственно делать какие-то выводы не получится - был ли сбой,и ответ админа в самом деле совпал с исправлением, были ли там плагин, либо была ваша версия с исполнением по самым тормозным ЛП не ясно. будь у вас логи,там было бы видно куда ваши ордера отправлялись, всегда на одного ЛП или на разных.
2 раза логи просил в форуме... 1-й раз проигнорировали, 2-й раз админ №2 сказал, что уже поздно их просить - т.к. нет смысла, срок подачи претензий 2 дня.
И логи они выдают только по претензии, в пертензии запрос о логах остался без ответа. Хотя на первое сообщение в той же претензии ответили часа за 2 - 3.
С номером вы погорячились. Брокер подискредитировал платформу, никому все равно дела нет. Норм брокеры же есть, чего в первую забегаловку понесло.
Буду искать нормальных, с учетом полученного опыта, - будет с чем сравнивать.
под мт5 не так уж и много дц. я ради интереса вот какие открывал,если можно было через терминал открыть,а не через сайт. и нормальных среди (по колву тикеров,по спредам - это то,что сразу явно видно, не говорю уже о мин.депо,комиссиях,свопах и т.п.) наверное единицы.
O_o, а FXCM МТ5 откуда? У них вроде только МТ4?
я не знаю,но вы же видите список)) я его не сам придумал.
вот и наглядный пример - большая,известная компания. спреды ниже
это еще одна причина,пчму люди мало переходят на мт5, помимо сложного по сравнению с мкл4 языка, так еще и мало дц нормальных. они на мт5 сейчас застряли наверное на уровне года 2010-2015 большинство.
С такими спредами и 2 сек задержки (но при спреде 5пт), действительно - не так уж и плохо... в общем, кто как может, так и зарабатывает на трейдерах.
При скальпинге - не дождешься, когда цена эти 30 пт. спреда пройдет.
Да уж, умеют некоторые искать грибные места для скальпинга )))
EURUSD свечи 5 сек. только что
Ну на Ал..и иногда видел спреды в 1 пт. по EURUSD и USDCAD.